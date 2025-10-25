کانپور میں 5 سالہ بچی کے ساتھ وحشیانہ درندگی، باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی
اے سی پی گھاٹم پور کرشن کانت یادو نے کہا کہ خاندان کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہے،معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
Published : October 25, 2025 at 5:15 PM IST
کانپور: ضلع میں 5 سالہ بچی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ہفتہ کی صبح جب اہل خانہ بیدار ہوئے تو وہ گھبرا گئے۔ معصوم بچی باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی۔ گھر والے خوف سے چیخ اٹھے۔ لڑکی کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔
اس کی تشویشناک حالت کے بعد ڈاکٹر نے اسے ہالیٹ اسپتال ریفر کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ گھاٹم پور تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔
5 سالہ بچی کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ گھر کے باہر ایک چارپائی پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہفتہ کی صبح جب ماں باتھ روم جانے کے لیے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی غائب ہے۔ جب وہ اسے ڈھونڈی ہوئی باتھ روم پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔معصوم بچی باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی۔
بچی کو اس حالت میں دیکھ کر ماں چیخ پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ ہنگامہ آرائی سن کر پڑوسی بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اہل خانہ لڑکی کو گھاٹم پور سی ایچ سی لے گئے۔ وہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد لڑکی کو ہالیٹ ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔
گھاٹم پور کے اے سی پی کرشن کانت یادو اور گھاٹم پور پولیس اسٹیشن کے انچارج دھننجے پانڈے پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انہوں نے مقامی رہائشیوں اور اہل خانہ سے انٹرویو کیا۔ فرانزک ٹیم کو جائے وقوعہ پر بلایا گیا اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے وسیع پیمانے پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
اے سی پی گھاٹم پور کرشن کانت یادو نے بتایا کہ خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس کی تین ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ کیس جلد حل ہو جائے گا۔ واقعہ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے مکمل تحقیقات کی جارہی ہیں۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔