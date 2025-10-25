ETV Bharat / state

کانپور میں 5 سالہ بچی کے ساتھ وحشیانہ درندگی، باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی

اے سی پی گھاٹم پور کرشن کانت یادو نے کہا کہ خاندان کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہے،معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔

کانپور میں 5 سالہ بچی کے ساتھ وحشیانہ درندگی، باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی
کانپور میں 5 سالہ بچی کے ساتھ وحشیانہ درندگی، باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی (Image : ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 25, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کانپور: ضلع میں 5 سالہ بچی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ہفتہ کی صبح جب اہل خانہ بیدار ہوئے تو وہ گھبرا گئے۔ معصوم بچی باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی۔ گھر والے خوف سے چیخ اٹھے۔ لڑکی کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔

اس کی تشویشناک حالت کے بعد ڈاکٹر نے اسے ہالیٹ اسپتال ریفر کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ گھاٹم پور تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔

5 سالہ بچی کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ گھر کے باہر ایک چارپائی پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہفتہ کی صبح جب ماں باتھ روم جانے کے لیے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی غائب ہے۔ جب وہ اسے ڈھونڈی ہوئی باتھ روم پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔معصوم بچی باتھ روم میں بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی۔

بچی کو اس حالت میں دیکھ کر ماں چیخ پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ ہنگامہ آرائی سن کر پڑوسی بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اہل خانہ لڑکی کو گھاٹم پور سی ایچ سی لے گئے۔ وہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد لڑکی کو ہالیٹ ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔

گھاٹم پور کے اے سی پی کرشن کانت یادو اور گھاٹم پور پولیس اسٹیشن کے انچارج دھننجے پانڈے پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انہوں نے مقامی رہائشیوں اور اہل خانہ سے انٹرویو کیا۔ فرانزک ٹیم کو جائے وقوعہ پر بلایا گیا اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے وسیع پیمانے پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

اے سی پی گھاٹم پور کرشن کانت یادو نے بتایا کہ خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس کی تین ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ کیس جلد حل ہو جائے گا۔ واقعہ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے مکمل تحقیقات کی جارہی ہیں۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

'پولیس سب انسپکٹر نے میری چار بار عصمت دری کی'، لیڈی ڈاکٹر نے ہاتھ میں لکھا خودکشی نوٹ، مہاراشٹر میں ہلچل مچ گئی

بنگلورو: انجینئرنگ کالج کی طالبہ کی بیت الخلاء میں عصمت دری، گرفتار

ریل بنانے کے بہانے پولیس اہلکار کی نابالغ بیٹی سے جنسی زیادتی، یوٹیوبر باپ بیٹا گرفتار

TAGGED:

RAPE CASE IN KANPUR
GIRL FOUND IN BATHROOM
KANPUR CRIME NEWS
بچی کے ساتھ وحشیانہ درندگی
GIRL FOUND UNCONCIOUS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.