آندھرا پردیش: تفریح کے دوران ڈیم میں ڈوب کر 5 خواتین ہلاک
پانی میں اترنے والی خواتین اس گمان میں تھیں کہ پانی کم گہرا ہے، لیکن زیرِ آب موجود گڑھوں نے ان کی جان لے لی۔
Published : October 17, 2026 at 5:07 PM IST
حیدرآباد : آندھرا پردیش کے سری ستیا سائی ضلع میں خاندانی تفریح کے لیے جانے والی پانچ خواتین ڈیم کے گہرے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق، پڑوسیوں کا ایک گروپ جمعہ کے روز ڈیم کے قدرتی اور پرفضا مناظر سے لطف اندوز ہونے نکلا تھا، تاہم یہ تفریحی سفر ایک دلدوز سانحے میں تبدیل ہو گیا۔ متوفیات کی شناخت 50 سالہ گایتری اور ان کی 23 سالہ بیٹی اشونی، 29 سالہ پشپا لتا، نیز 43 سالہ حسینہ اور ان کی 17 سالہ بیٹی ماہین کے طور پر ہوئی ہے۔
یہ المناک حادثہ سری ستیا سائی ضلع کے پینوکونڈا منڈل میں کیا کار پلانٹ کے قریب واقع گولا پلی ریزروائر (ڈیم) میں پیش آیا۔ پینوکونڈا کے علاقے درگاہ پیٹ کے رہنے والے یہ افراد دو پہیہ گاڑیوں پر سوار ہو کر گولا پلی ڈیم پہنچے تھے اور اطراف کے علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے ڈیم کے پچھلے پانی (بیک واٹرز) کی جانب چلے گئے۔ اس گروپ میں شامل شنکر نامی شخص اپنے دو بچوں کی دیکھ بھال اور انہیں پانی میں جانے سے روکنے کی غرض سے کنارے پر ہی رک گیا، جبکہ دیگر خواتین پانی میں اتر گئیں۔
پانی میں اترتے ہی وہ گہرے گڑھوں میں پھنس کر ڈوب گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں ڈیم کی تعمیر کے دوران اس جگہ سے مٹی نکالی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہاں گہرے گڑھے بن گئے تھے۔ ڈیم میں پانی بھر جانے کی وجہ سے یہ گڑھے سطحِ آب سے نظر نہیں آتے تھے۔ خواتین کو ڈوبتا دیکھ کر شنکر نے مدد کے لیے شور مچایا، جس پر قریبی کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور مزدور دوڑ کر پہنچے، لیکن ان کی تمام تر کوششیں رائیگاں گئیں اور پانچوں خواتین کی جان چلی گئی۔
اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاشوں کو پانی سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے پینوکونڈا کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا۔ اپنے پیاروں کی اچانک اور المناک موت کے بعد متاثرہ خاندان غم و اندوہ میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ حادثہ اس مقام پر پیش آیا جہاں ہندری-نیوا نہر کا پانی گولا پلی ڈیم میں داخل ہوتا ہے۔ پانی میں اترنے والی خواتین اس گمان میں تھیں کہ پانی کم گہرا ہے، لیکن زیرِ آب موجود گڑھوں نے ان کی جان لے لی۔
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مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ گڑھوں کا دکھائی نہ دینا اس دلخراش واقعے کی بنیادی وجہ بنا۔ انہوں نے انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے ڈیم کے اطراف انتباہی بورڈز نصب کیے جائیں اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔