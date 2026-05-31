ETV Bharat / state

دہلی کے ساکیت میں پانچ منزلہ عمارت منہدم، 9 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا

حادثہ ہفتہ کی شام 7:44 بجے سیدالاجاب علاقے میں ویسٹرن مارگ پر پیش آیا۔ عمارت میں کوچنگ انسٹی ٹیوٹ، کیفے اور مختلف دفاتر قائم تھے

دہلی کے ساکیت میں پانچ منزلہ عمارت منہدم، 9 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا
دہلی کے ساکیت میں پانچ منزلہ عمارت منہدم، 9 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 31, 2026 at 8:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: جنوبی دہلی کے ساکیت میٹرو اسٹیشن کے قریب واقع ایک پانچ منزلہ تجارتی عمارت اچانک منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم بروقت ریسکیو کارروائی کے باعث نو افراد کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا جبکہ مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔

پولیس کے مطابق یہ حادثہ ہفتہ کی شام تقریباً 7:44 بجے سیدالاجاب علاقے میں ویسٹرن مارگ پر پیش آیا۔ عمارت میں کوچنگ انسٹی ٹیوٹ، کیفے اور مختلف دفاتر قائم تھے جبکہ تیسری منزل پر تعمیراتی کام بھی جاری تھا۔ حادثے کے فوراً بعد فائر بریگیڈ کی سات گاڑیاں، دہلی پولیس، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور دیگر امدادی ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے ممکنہ افراد کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کیا۔

عینی شاہدین کے مطابق عمارت پلک جھپکتے ہی زمین بوس ہو گئی اور پورا علاقہ گرد و غبار سے بھر گیا۔ مقامی افراد نے موبائل فون کی روشنی اور ٹارچوں کی مدد سے ابتدائی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے کے لیے جے سی بی مشینوں، ہائیڈرولک کٹرز، خصوصی کیمروں اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم مکمل کلیئرنس تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔

یہ بھی پڑھیں: عید کی خوشیوں کے دوران معمولی تکرار جان لیوا ثابت، سگریٹ کے تنازعہ پر نوجوان قتل

دہلی پولیس نے واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عمارت کی تعمیر اور جاری تعمیراتی کام کے لیے ضروری اجازت نامے حاصل کیے گئے تھے یا نہیں، اور آیا کسی قسم کی غفلت اس حادثے کا سبب بنی۔

TAGGED:

دہلی میں پانچ منزلہ عمارت منہدم
جنوبی دہلی کے ساکیت میٹرو اسٹیشن
دہلی پولیس
DELHI SAKET
BUILDING COLLAPSES IN DELHI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.