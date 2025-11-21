جعلی یو پی آئی کے ذریعہ دکانوں اور ہوٹلوں کو دھوکہ دینے والے گروہ کے 5 افراد گرفتار

جعلی یو پی آئی کے ذریعہ دکانوں اور ہوٹلوں کو دھوکہ دینے والے گروہ کے 5 افراد گرفتار
جعلسازوں نے الپپوزا ہوٹلوں کو نشانہ بنایا، جعلی ادائیگی کے اسکرین شاٹس کا استعمال کرتے ہوئے کمروں کی بکنگ کی۔
Published : November 21, 2025 at 4:26 PM IST
ایرناکولم: کوچی میں کالامسری پولیس نے جعلی یو پی آئی ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کے الزام میں ایک خاتون سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد کی شناخت روبن، امین، محمد انس، روبینہ (کوئلینڈی کے رہنے والے) اور وشاک (ترواننت پورم) کے طور پر کی گئی۔ اس گروہ نے کپڑے کی دکانوں، ہوٹلوں اور دیگر اداروں کو نشانہ بنایا۔
ان کے طریقہ کار میں خریداری کرنا اور پھر عملے کو جعلی یو پی آئی ایپ کے ذریعہ تیار کردہ اسکرین شاٹ جیسی تصویر دکھانا شامل تھا، جس میں یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ادائیگی کامیابی کے ساتھ ہو گئی ہے، حالانکہ اصل میں رقم کی کوئی منتقلی نہیں ہوئی تھی۔ مبینہ طور پر انہوں نے لاجز میں کمروں کی بکنگ کے دوران بھی یہی دھوکہ دہی کا طریقہ استعمال کیا۔
ملزمان نے کالامسری کے علاقے ایلاماکارہ میں متعدد دکانوں سے کپڑوں سمیت متعدد اشیاء خریدی تھیں۔ اس گھپلے کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب مشکوک ہوٹل مالکان نے ملزمان کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کیا۔ قبل ازیں پولیس کو ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی جس میں ملزم کپڑے کی دکان پر عملے کے ایک رکن کو گمراہ کر رہا ہے، جس کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کی، اور بعد میں گرفتاریاں ہوئیں۔
یہ بھی پڑھیں: ہاتھرس فرضی انکاؤنٹر معاملے میں اتر پردیش کے دو پولیس افسران معطل
تھرکاکارہ کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے بتایا کہ ملزم نے عام تاجروں کو خاص طور پر نشانہ بنانے کے لیے مخصوص سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے جعلی ایپ بنائی تھی۔ اے سی پی نے کہا کہ 5 افراد کی گرفتاری کے بعد پولیس نے ایک ممکنہ طور پر بڑے فراڈ سنڈیکیٹ کو ابتدائی مراحل میں ہی ختم کردیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار افراد سے تفصیلی پوچھ گچھ کے بعد ہی کارروائی کی مکمل تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اگرچہ مختلف قسم کے ڈیجیٹل فراڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں تازہ طور پر جعلی یو پی آئی ایپس کی تخلیق کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔