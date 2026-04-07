راجستھان میں پراسرار بیماری سے 5 بچوں کی موت، محکمہ صحت میں ہنگامی الرٹ
صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹر محمدجنید، ایس ڈی ایم دنیش آچاریہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔
Published : April 7, 2026 at 1:41 PM IST
سلمبر : راجستھان میں ضلع سلمبر کے لاساڈیا بلاک کے دیہات گھاٹا اور لالپورہ میں ایک نامعلوم بیماری نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، جہاں محض پانچ دنوں کے دوران پانچ کمسن بچوں کی ہلاکت نے دیہی صحت نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 2 سے 4 سال کے درمیان تھیں۔ بچوں میں شدید الٹی، دست، بخار اور پیٹ میں درد جیسی علامات ظاہر ہوئیں، جس کے بعد ان کی حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔
ابتدائی طور پر بچوں کو دھریاواد کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم حالت تشویشناک ہونے پر انہیں پرتاب گڑھ، سلمبر ڈسٹرکٹ اسپتال اور مہارانا بھوپال ہاسپٹل ریفر کیا گیا۔ افسوسناک طور پر دو بچے راستے میں ہی دم توڑ گئے جبکہ تین دیگر دورانِ علاج جانبر نہ ہو سکے۔ اموات دو مختلف مراحل میں ہوئیں۔ یکم اپریل کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی جاں بحق ہوئے، جبکہ 5 اپریل کو مزید تین بچوں (دو لڑکے اور ایک لڑکی) کی موت واقع ہوئی، جس سے ممکنہ وبا کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹر محمد جنید، پی پی اور ایس ڈی ایم دنیش آچاریہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ نے فوری طور پر جامع سروے کا حکم دیتے ہوئے محکمہ صحت کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں فوری طبی امداد فراہم کی جائے اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ بی سی ایم او ڈاکٹر سنتو کماوت کی سربراہی میں طبی ٹیم نے دیہات میں گھر گھر سروے شروع کر دیا ہے۔
بچوں کے خون کے نمونے جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ بیماری کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے، جبکہ دیگر بچوں کا معائنہ کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر سنتو کماوت کے مطابق، “ابھی تک اموات کی حتمی وجہ سامنے نہیں آئی۔ یہ کسی وائرل انفیکشن یا موسمی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تاہم لیبارٹری نتائج کے بعد ہی حتمی تصدیق ممکن ہوگی۔”
محکمہ صحت نے علاقے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور مزید اموات کو روکنے کے لیے نگرانی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔