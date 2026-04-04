چندی گڑھ: بی جے پی ہیڈکوارٹر پر گرینیڈ حملے کا معمہ حل، آئی ایس آئی سے وابستہ 5 دہشت گرد گرفتار
ڈی جی پی گوراویادو نے بتایاکہ کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ اور چندی گڑھ پولیس نے مشترکہ کاروائی کرکے دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کیا۔
Published : April 4, 2026 at 8:50 PM IST
چندی گڑھ: پنجاب پولیس نے چندی گڑھ میں بی جے پی کے صوبائی ہیڈکوارٹر کے باہر ہونے والے دھماکے کے کیس کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) گوراو یادو نے سنیچر کو بتایا کہ اس سلسلے میں پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ حملے کے دو اہم ملزمان کی شناخت بھی کر لی گئی ہے۔
ڈی جی پی گوراو یادو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' پر تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس کے کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ اور چندی گڑھ پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران اس دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، اس سازش کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی (ISI) کا ہاتھ ہے، جبکہ اس کے ہینڈلرز پرتگال اور جرمنی میں مقیم ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کارروائی کے دوران ایک گرینیڈ اور دیگر ممنوعہ اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ ڈی جی پی کے مطابق، اس آپریشن نے خطے کے امن و امان کو بگاڑنے کی ایک بڑی دہشت گردانہ سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ دھماکہ گزشتہ بدھ کی شام تقریباً 5 بجے چندی گڑھ کے سیکٹر 37 میں واقع پنجاب بی جے پی کے دفتر کے قریب ہوا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک دستی بم دفتر کے قریب پھینکا گیا تھا، تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک غیر مصدقہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک شخص کو نیلے رنگ کے گرینیڈ کی پن نکال کر پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس ویڈیو کی مدد سے ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔
دریں اثنا، ایک اور غیر مصدقہ پوسٹ میں کالعدم تنظیم ببر خالصہ انٹرنیشنل (BKI) سے وابستہ سکھجندر سنگھ ببر نے مبینہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پولیس تمام پہلوؤں سے معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کر رہی ہے تاکہ نیٹ ورک کے باقی ماندہ کارندوں کو بھی کیفرِ کردار تک پہنچایا جا سکے۔