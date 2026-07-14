بی جے پی لیڈر سوم ویر سنگھ دیواکر گرفتار، اے ایم یو میں نوکری دلانے کے نام پر پینتالیس لاکھ کا دھوکہ
اسٹیشن انچارج سریندر کمار پانڈے نے بتایا کہ یہ کارروائی مدرک پولس اسٹیشن میں ملزم کے خلاف درج کیس کے تحت کی گئی ہے۔
Published : July 14, 2026 at 10:33 AM IST
علی گڑھ، اترپردیش: پولیس نے بی جے پی لیڈر سوم ویر سنگھ دیواکر کو گرفتار کیا ہے، جس پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں نوکری دلانے کا وعدہ کر کے متاثرہ کو 45 لاکھ روپے کا دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ ملزم بی جے پی مدرک منڈل ایگزیکٹیو کمیٹی کا رکن بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے اسے تھانہ علاقہ کے شاہ پور گاؤں سے گرفتار کیا۔
اسٹیشن انچارج سریندر کمار پانڈے نے بتایا کہ یہ کارروائی مدرک پولس اسٹیشن میں ملزم کے خلاف درج کیس کے تحت کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم پر یونیورسٹی میں نوکری دلانے کی آڑ میں مدعی سے 45 لاکھ روپے لینے اور پھر رقم واپس مانگنے پر اسے دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ تفتیش کے دوران سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر کیس میں اضافی چارجز شامل کیے گئے۔
کلرک ہونے کا دعویٰ کیا، خود کو طاقتور شخصیت ظاہر کیا
مدرک علاقہ کے اجیت پور آسنا کے رہنے والے روہت کمار نے الزام لگایا کہ دیواکر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کلرک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو طاقتور شخصیت ظاہر کیا۔ سوم ویر سنگھ دیواکر نے نوکری حاصل دلانے کے بہانے تقریباً 45 لاکھ روپے قسطوں میں لیے۔ ایک سال گزرنے کے باوجود نہ تو اسے نوکری ملی اور نہ ہی پوری رقم واپس کی گئی۔
ہائی پروفائل کنکشن کا حوالہ دیا
شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں پوچھ گچھ کرنے گیا تو اسے معلوم ہوا کہ سوم ویر سنگھ دیواکر نام کا کوئی بھی شخص وہاں کسی عہدے پر نہیں ہے۔ جب اس نے رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو ملزم نے مبینہ طور پر اسے اپنے ہائی پروفائل کنکشن کا حوالہ دیتے ہوئے دھمکی دی اور رقم واپس کرنے سے انکار کردیا۔
آن لائن اور آف لائن لین دین بینک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ
شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ کے پاس آن لائن اور آف لائن لین دین، بینک ٹرانزیکشن، آڈیو-ویڈیو ریکارڈنگ، واٹس ایپ چیٹس اور گواہوں کے دستاویزات موجود ہیں۔ بعد ازاں دونوں فریقین کے درمیان 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر تحریری معاہدہ ہوا، جس میں ملزم نے مرحلہ وار پوری رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ شکایت کنندہ کے مطابق، ملزم نے اب تک صرف 9.13 لاکھ روپے واپس کیے ہیں، جب کہ 35.87 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں۔
دھوکہ دہی، جعلسازی، مجرمانہ سازش اور اعتماد کی خلاف ورزی
پولیس ریکارڈ کے مطابق، سوم ویر سنگھ دیواکر کے خلاف 2021 میں مدرک پولیس اسٹیشن میں دو مقدمات بھی درج کیے گئے تھے، جن میں دھوکہ دہی، جعلسازی، مجرمانہ سازش اور اعتماد کی خلاف ورزی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے، مقدمے کی تفتیش جاری ہے۔