کوئمبٹور: اسکول میں مڈ ڈے میل کھانے سے 44 طلبہ بیمار، اسپتال میں داخل
تمل ناڈو کے کوئمبٹور کے ایک میونسپل اسکول میں بچوں کو کھلائے جانے والے مڈ ڈے میل میں چھپکلی پائی گئی۔
Published : March 11, 2026 at 8:02 AM IST
کوئمبٹور: تمل ناڈو کے کوئمبٹور میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ایک اسکول میں مڈ ڈے میل کھانے کے بعد منگل کو 44 بچے بیمار ہو گئے۔ ان سبھی کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ کوئمبٹور گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال کے پرنسپل نے بچوں کی جانچ کی گئی اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ ایک چھپکلی کھانے میں گر گئی جس سے کھانا زہریلا ہو گیا۔ طلبہ کی بیمار پڑنے کی خبر پھیلتے ہی سرپرستوں نے سکول کا گھیراؤ کر لیا۔ اس سے اسکول کے باہر صورت حال کشیدہ ہوگئی اور سکیورٹی کے لیے پولیس تعینات کرنی پڑی۔
کوئمبٹور کے کونڈمپلائم علاقے میں میونسپل گورنمنٹ مڈل اسکول میں 200 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ منگل کو جب انہیں اسکول کی طرف سے مڈ ڈے میل پیش کیا گیا تو کھانے کے بعد کچھ طلبہ بیمار ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیے گئے دوپہر کے کھانے میں چھپکلی تھی۔
کوئمبٹور میونسپل کارپوریشن کے کمشنر سیواگورو پربھاکرن اور کوئمبٹور کے میئر آر رنگانائیکی نے بھی سرکاری اسپتال کا دورہ کیا اور بچوں کی صحت اور طبی علاج کے بارے میں جانکاری لی۔
بعد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کوئمبٹور میونسپل کارپوریشن کے کمشنر سیواگورو پربھاکرن نے کہا کہ "جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ مڈ ڈے میل میں چھپکلی گر گئی ہے، کھانا کھلانا فوری طور پر روک دیا گیا۔ جانچ کے لیے پانچ ڈاکٹروں کو بھیجا گیا اور طلبہ کا علاج کیا گیا۔"
انہوں نے کہا کہ فی الحال کوئمبٹور کے سرکاری اسپتال میں 30 لڑکے اور 13 لڑکیاں زیر علاج ہیں۔ سب کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ہم ان کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔
کمشنر نے کہا کہ چھپکلی سے زہر آلود کھانے کی جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جانچ کے بعد ہی مکمل تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اسکول نے حکومت کی جانب سے کھانا فراہم کیا۔ تمام اسکولوں کو سرکلر بھیجا جائے گا اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہدایات دی جائیں گی۔
