ترتالیس گواہوں اور ایک ہزار ستہتر صفحات کی چارج شیٹ: پولیس نے ملزم چیتنیانند سرسوتی کے خلاف پیش کیے ٹھوس ثبوت
دہلی پولیس نے 1077 صفحات کی چارج شیٹ دائر کی۔ دہلی پولیس نے 43 افراد کے گواہ بنائے۔ تفتیش میں ڈیجیٹل شواہد پائے گئے ہیں۔
Published : November 27, 2025 at 12:35 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے ایک نجی کالج کی لڑکیوں کے طلباء کے ساتھ فحش کام کرنے کے الزام میں چیتنیانند سرسوتی اور چار ملزموں کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے۔ دہلی پولیس نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں چارج شیٹ دائر کی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس انیمیش کمار چارج شیٹ پر غور کریں گے۔
دہلی پولیس نے 1077 صفحات کی چارج شیٹ دائر کی ہے۔ دہلی پولیس نے 43 افراد کے گواہ بنائے ہیں۔ دہلی پولیس کو اس معاملے میں تفتیش کے دوران بہت سے ڈیجیٹل شواہد ملے ہیں۔ دہلی پولیس کو چیتنیانند سرسوتی کے موبائل فون سے واٹس ایپ گروپ کے چیٹ ریکارڈ مل گئے ہیں ، جس میں وہ لڑکیوں کے طلباء کی تصویروں پر قابل اعتراض تبصرے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ پولیس نے اس کے کمرے سے ایک جنسی کھلونا اور پانچ فحش سی ڈیز بھی برآمد کیں۔ دہلی پولیس نے سیکشن 75 (2) ، دفعہ 79 ، سیکشن 351 (2) اور ہندوستانی عدالتی ضابطہ کی دفعہ 232 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
سکیورٹی کے نام پر واش روم کے قریب سی سی ٹی وی کیمرے
چیتنیانند سرسوتی کو آگرہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ چیتنیانند سرسوتی پر معاشی طور پر کمزور سیکشن سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے طلباء کے ساتھ غیر مہذب حرکتوں کا الزام ہے۔ چیتنیانند سرسوتی کو کالج کے سی سی ٹی وی کیمروں تک رسائی حاصل تھی تاکہ وہ طالب علموں پر نگاہ رکھے۔ سکیورٹی کے نام پر اس نے جان بوجھ کر واش روم کے قریب سی سی ٹی وی کیمرے لگائے تھے۔
چیتنیانند سرسوتی پر مالی دھوکہ دہی کا بھی الزام
لڑکیوں کے طلباء کے ساتھ فحش کام کرنے کے علاوہ، چیتنیانند سرسوتی پر مالی دھوکہ دہی کا بھی الزام ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سرسوتی نے نجی کمپنیوں کو متعلقہ انسٹی ٹیوٹ کی پراپرٹیز کرایہ پر دی تھی۔ وہ انسٹی ٹیوٹ کے اثاثوں سے مہنگی کاریں خریدتا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے بی ایم ڈبلیو کی ایک کار ضبط کرلی تھی۔ وہ لڑکیوں کو مہنگی کاروں میں لے جاتا تھا اور ان کے ساتھ فحش کام کرتا تھا۔