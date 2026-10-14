مہاراشٹر میں خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کی فہرست میں مزید 40 تعلقے شامل، کل تعداد 305 ہو گئی، کسانوں کو دیوالی بونس بھی ملے گا
مہاراشٹر کے وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس نے خشک سالی سے متاثرہ تعلقوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
By ANI
Published : October 14, 2026 at 1:23 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ریاست نے 305 تعلقوں میں خشک سالی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل یہ تعداد 265 تھی۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت نے کسانوں کو پانچ ہزار روپے کا دیوالی بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رقم تہوار سے قبل کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کر دی جائے گی۔
ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فڑنویس نے کہا کہ حکومت نے خشک سالی کی وجہ سے فصلوں کے نقصان اور مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے کسانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ، گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس عمل کو تیز کیا گیا ہے۔
فڑنویس نے کہا، "اس سے قبل 265 تعلقوں میں خشک سالی کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج ہم نے کل 305 تعلقوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ریکارڈز کا جائزہ لیا ہے، عام طور پر دسمبر میں امداد فراہم کی جاتی ہے۔ تاہم، اس بار ہم نے بہت پہلے ہی خشک سالی کا اعلان کر دیا ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، "یہ دیوالی کسانوں کے لیے مشکل ثابت ہونے والی ہے، تہوار کے دوران اخراجات پورے کرنا ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم نے غور و خوض کیا اور آنے والے دنوں میں کسانوں کو امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے کسانوں کو پانچ ہزار روپے کا دیوالی بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رقم دیوالی سے پہلے ان کے کھاتوں میں پہنچ جانی چاہیے۔ قرض معافی کی رقوم بھی ان کے کھاتوں میں منتقل کی جا رہی ہیں۔"
فڑنویس نے کہا کہ حکومت کا مقصد قحط اور فصلوں کے نقصان سے متاثرہ کسانوں کو تہوار سے قبل مالی ریلیف فراہم کرنا ہے تاکہ وہ تہوار سے متعلق اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔
ریاست نے اس سے قبل 32 اضلاع کے 358 تعلقوں میں سے 265 کو خشک سالی سے متاثرہ قرار دیا تھا۔
پانی کے بحران کے حوالے سے فڑنویس نے نشاندہی کی کہ پانی کی سطح میں مسلسل کمی کی وجہ سے پینے کا پانی فراہم کرنے والے ٹینکروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹینکروں کی فراہمی کا انتظام کر رہی ہے اور جی پی ایس ٹریکنگ کے ذریعے ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جائے گی۔
انہوں نے کہا، "پینے کے پانی کے ٹینکروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ پانی کی سطح تین میٹر سے نیچے چلی گئی ہے۔ ہم ٹینکروں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں اور ان کی نگرانی جی پی ایس کے ذریعے کی جائے گی۔ 16 ہزار غیر قانونی کنکشن منقطع کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔"
فڑنویس نے کہا کہ، "کسانوں کو ایک لاکھ کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 'مدرا یوجنا' کے تحت قرضے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پانی کی فراہمی کے کل 29 ہزار منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے دیہی علاقوں میں دو کروڑ ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں 'اورک' سٹی تعمیر کیا گیا ہے۔ ریلوے کی بجلی کاری (الیکٹریفیکیشن) کا کام 100 فیصد مکمل ہو چکا ہے۔"
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