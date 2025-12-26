کرناٹک میں چار نوجوانوں کی المناک موت، بائک اور ٹپر کے حادثہ میں لاشوں کے اڑے چیتھڑے
کرناٹک کے چکبالا پور کے قریب بائک ٹپر کی ٹکر میں چار نوجوانوں کی موت کے بعد گاؤں میں رنج و غم کی فضا ہے۔
Published : December 26, 2025 at 11:44 AM IST
چکبالاپور (کرناٹک): کرناٹک کے چکبالاپور میں ایک بائک اور ٹپر لاری کے درمیان تصادم میں چار افراد کی المناک موت ہوگئی۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے تھا۔ مزید یہ کہ ان میں سے دو ایک ہی گاؤں کے بھائی تھے۔ ان چار لوگوں کی موت کے بعد گاؤں میں سوگ کی کیفیت ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کا ہجوم لگ گیا ہے۔ لوگ غمزدہ خاندانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔
یہ واقعہ جمعرات کی رات چکبالا پور تعلقہ میں اجوارا گیٹ کے قریب پیش آیا۔ سڑک حادثہ میں 27 سالہ نرسمہا مورتی، نندیش (25)، ارون (18) اور منوج (19 سالہ) کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔
چکبالا پور حادثہ میں پولیس کی تحقیقات
مرنے والے نوجوان اجواڑہ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ نرسمہا مورتی اور نندیش بھائی ہیں۔ چکبالا پور پولیس نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور اس حادثہ کی وجہ اور حادثہ کیسے پیش آیا؟ اس کی تحقیقات کی۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کا بیان
مزید برآں، ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کشال چوکسے نے بھی جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور تحقیقات کی۔ میڈیا کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے نوجوان ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ایس پی نے بتایا کہ چاروں نوجوان ایک ہی بائک پر چکبالا پور سے اجوارا گاؤں جا رہے تھے جب ایک ٹپر ٹرک شڈلاگھٹہ سے چکبالاپور کی طرف آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل ٹپر سے ٹکرا گئی جس سے چاروں سوار ہلاک ہو گئے۔
خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی
ایس پی نے بتایا کہ خبر کے مطابق سڑک پر دائیں مڑتے ہوئے ایک بائک ٹپر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹپر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ ٹریفک کی خلاف ورزی تھی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔