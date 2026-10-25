گجرات: بھارتی حدود میں دراندازی کے الزام میں کچھ بارڈر کے قریب 4 پاکستانی ماہی گیر گرفتار
ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی ماہی گیر ماہی گیری کے بہانے بھارتی سمندری حدود میں داخل ہوئے تھے۔
Published : October 25, 2026 at 7:30 PM IST
کچھ: گجرات میں کچھ سرحد کے قریب بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے ہفتے کی شام چار پاکستانی ماہی گیروں کو بھارتی حدود میں داخل ہونے پر حراست میں لے لیا۔ یہ ماہی گیر کچھ کے علاقے سر کریک میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ بی ایس ایف نے بھارتی حدود سے مچھلی کے شکار میں استعمال ہونے والی ایک کشتی بھی قبضے میں لے لی ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد کی شناخت قادر تیمور، محمد موسیٰ، اصغر تیمور اور احسن جٹ کے نام سے ہوئی ہے۔
بی ایس ایف کے اہلکار سر کریک کے علاقے میں سرچ آپریشن کر رہے تھے جب انہوں نے ان پاکستانی شہریوں کو ان کی فائبر بوٹ سمیت روکا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی ماہی گیر ماہی گیری کے بہانے بھارتی سمندری حدود میں داخل ہوئے تھے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں زیر حراست افراد سے تفتیش کر رہی ہیں۔ حکام کے مطابق ان ماہی گیروں کو کل شام اس وقت پکڑا گیا جب وہ "غیر قانونی طور پر بھارتی سمندری حدود میں داخل ہو رہے تھے۔"
کچھ بارڈر پر واقع سر کریک کا علاقہ انتہائی حساس ہے، جس کے باعث بی ایس ایف وہاں اکثر تلاشی کی کارروائیاں کرتی رہتی ہے۔ ایک ہفتہ قبل بھی کچھ کریک کے علاقے سے ایک درانداز کو کشتی سمیت پکڑا گیا تھا۔ گزشتہ سال وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اسلام آباد کو متنبہ کیا تھا کہ سر کریک سیکٹر میں کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا "فیصلہ کن جواب" دیا جائے گا۔
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انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا بھرپور جواب ہوگا جو "تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو بدل دے گا"، اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ بھارتی فوج نے 'آپریشن سندور' کے تمام اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے تھے۔