بھاگلپور میں المناک سڑک حادثہ: 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی، کئی کی حالت نازک
ضلعی انتظامیہ نے اب تک چھ ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، تاہم بعض مقامی ذرائع کے مطابق اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
Published : February 24, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 8:51 PM IST
بھاگلپور (بہار) : ریاست بہار کے ضلع بھاگلپور میں منگل کو ایک دردناک سڑک حادثے میں کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ درجن سے زائد زخمی ہوگئے۔ حادثہ جھندا پور تھانہ علاقے میں بگڑی پل کے قریب نیشنل ہائی وے 31 پر پیش آیا، جہاں تیز رفتار ٹرک کی ٹکر کے بعد چار گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔
پولیس کے مطابق ایک تیز رفتار ٹرک نے پک اپ وین کو زور دار ٹکر ماری۔ تصادم کے بعد پک اپ بے قابو ہو کر مخالف سمت سے آ رہی ای رکشہ اور ایک بس سے جا ٹکرائی۔ اس زنجیری حادثے کے نتیجے میں ای رکشہ میں سوار چار افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے، جبکہ دو دیگر نے اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران دم توڑ دیا۔
اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں ایک خاتون، ایک بچہ اور چار مزدور شامل ہیں۔ یہ تمام افراد اینٹ بھٹہ پر کام کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہوگئے۔ متوفین میں تین افراد کٹیہار کے سمیلی اور ایک کھگڑیا کے مانسی علاقے کے رہائشی بتائے جاتے ہیں، جبکہ دو کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو بیہ پور کے سی ایچ سی منتقل کیا گیا، جہاں سے شدید زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج و اسپتال (مایا گنج اسپتال) بھاگلپور ریفر کر دیا گیا۔
نَوگچھیا کی پولیس سپرنٹنڈنٹ پریرنا کمار کے مطابق حادثے میں 4 افراد کی فوری موت ہوئی جبکہ مجموعی طور پر 12 سے 15 افراد زخمی ہیں، جن میں بعض کی حالت نازک ہے۔ معمولی زخمیوں کا علاج سب ڈویژنل اسپتال میں جاری ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی طور پر تیز رفتاری کو حادثے کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔