گروگرام انکاؤنٹر میں دیپک نندل گینگ کے چار شوٹر ہلاک، تین پولیس اہلکار بھی زخمی
گروگرام کے سوشانت لوک میں پولیس مقابلے میں دیپک نندل کے گینگ کے چار شارپ شوٹر مارے گئے۔ تین پولیس اہلکار زخمی۔
Published : July 10, 2026 at 9:42 AM IST
گروگرام، ہریانہ: کل دیر رات گروگرام کے سوشانت لوک اے-بلاک میں گروگرام پولیس کرائم برانچ اور دیپک نندل گینگ کے شوٹروں کے درمیان تصادم میں چار ملزمین مارے گئے اور ایک شدید زخمی ہوگیا۔ ملزمین کی فائرنگ سے اے ایس آئی سمیت تین پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کا میدانتا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔
پراپرٹی ڈیلر سے تاوان وصول کرنے کی تیاریاں جاری تھیں
پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ دیپک نندل گینگ کے شوٹر ایک پراپرٹی ڈیلر سے تاوان وصول کرنے کے ارادے سے سوشانت لوک کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ معلومات کی بنیاد پر کرائم برانچ کی ٹیموں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشتبہ افراد کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی۔
20 سے زائد راؤنڈز کی فائرنگ کے بعد چار ملزم ہلاک
پولیس کے مطابق ملزمین نے ٹیم کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کردی۔ جواب میں پولیس نے اپنے دفاع میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دونوں جانب سے 20 سے زائد راؤنڈ فائر کیے گئے۔ مقابلے کے اختتام پر 4 شوٹر موقع پر مردہ پائے گئے، جب کہ ایک شدید زخمی ہوا۔
میدانتا اسپتال میں زیر علاج
انکاؤنٹر کے دوران ملزمین کی فائرنگ سے ایک اے ایس آئی سمیت تین پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔ سبھی کو فوری طور پر میدانتا اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ پولیس اہلکار زخمیوں کی حالت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں
واقعے کے بعد پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ ایف ایس ایل اور دیگر تفتیشی اداروں کی ٹیموں نے جائے وقوعہ سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی تفتیش کی نگرانی کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
مجرمانہ ریکارڈ کی سرکاری طور پر تصدیق کی جائے گی
اے سی پی صدر دھرمبیر سنگھ نے کہا، "پولیس فی الحال پورے معاملے کی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے شوٹروں کی شناخت، ان کے مجرمانہ ریکارڈ، برآمد شدہ ہتھیاروں اور دیگر حقائق کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سرکاری طور پر تصدیق کی جائے گی۔ کیس کے تمام پہلوؤں کی مکمل تفتیش جاری ہے۔"