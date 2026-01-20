قومی ترانہ پر تنازع: تمل ناڈو کے گورنر آر این روی کا اسمبلی سے واک آؤٹ
تمل ناڈو کے گورنر آر این روی نے قانون ساز اسمبلی سے اپنے روایتی نئے سال کا خطاب کیے بغیر، واک آؤٹ ہوگئے۔
Published : January 20, 2026 at 1:58 PM IST
چینئی: تمل ناڈو کے گورنر آر این روی نے پیر کے روز ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن اپنی روایتی نئے سال کی تقریر کیے بغیر ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ گورنر نے الزام عائد کیا کہ ان کی اس مطالبے کو نظر انداز کیا گیا کہ اجلاس کا آغاز قومی ترانے سے کیا جائے۔ یہ تیسرا مسلسل سال ہے جب گورنر روی نے اسمبلی میں اپنا روایتی خطبہ پیش نہیں کیا۔
روایت کے مطابق، تمل ناڈو اسمبلی کا اجلاس ہمیشہ ’’تمل تائی وازتھو‘‘ (ماں تمل کی تعریف میں ترانہ) سے شروع ہوتا ہے، اور اسی روایت پر اس سال بھی عمل کیا گیا۔ گورنر نے اس روایت میں تبدیلی کے مطالبے کو مسترد کیے جانے پر اعتراض کیا اور برہمی کے عالم میں ایوان سے نکل گئے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں اسمبلی سے واک آؤٹ کرنے اور خطاب نہ کرنے کی وجوہات کی فہرست پیش کی۔
گورنر، اسمبلی احاطے میں رسمی استقبالیہ کے دوران اسپیکر ایم اپّاوو سے گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے، جس کے بعد انہیں اسپیکر کی نشست تک لے جایا گیا۔ اسپیکر ایم اپّاوو نے ایوان کو بتایا کہ گورنر کا اصرار تھا کہ اجلاس کا آغاز قومی ترانے سے ہو، تاہم انہیں واضح کیا گیا کہ اسمبلی اپنی طے شدہ روایات اور ضوابط کے مطابق کام کرتی ہے، جن کے تحت سب سے پہلے ’’تمل تائی وازتھو‘‘ پیش کیا جاتا ہے۔ اسپیکر کے مطابق گورنر نے یہ بات قبول نہیں کی اور ایوان چھوڑ دیا۔
وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے اپنے خطاب میں گورنر کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی کی توہین ہے، جس کی تاریخ اور روایت سو سال سے زائد پر محیط ہے۔ انہوں نے ڈی ایم کے کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ سی این انا درئی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ انا درئی نے گورنر کے عہدے کی ضرورت پر سوال اٹھائے تھے، مگر جب تک یہ عہدہ موجود رہا، اس کی عزت اور وقار کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ اسٹالن نے الزام لگایا کہ موجودہ گورنر اسمبلی کے وقار کا احترام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے ایک قرارداد پیش کی کہ گورنر کا خطاب، واک آؤٹ کے باوجود ’’ادا شدہ‘‘ تصور کیا جائے۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اسپیکر اپّاوو نے اعلان کیا کہ اسمبلی کی کارروائی میں صرف گورنر کے خطاب کا متن شامل کیا جائے گا اور دن بھر کی دیگر کارروائیاں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گی۔
دوسری جانب راج بھون کی جانب سے جاری بیان میں گورنر کے واک آؤٹ کی وضاحت پیش کی گئی۔ بیان کے مطابق گورنر نے 13 وجوہات بتائیں، جن میں بتایا گیا کہ ’’ایک بار پھر قومی ترانے کی توہین کی گئی اور آئینی بنیادی فریضے کو نظر انداز کیا گیا‘‘۔ گورنر نے یہ الزام بھی لگایا کہ ان کا مائیک بار بار بند کیا گیا اور انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ ان کے خطاب کے مسودے میں بے بنیاد اور گمراہ کن دعوے شامل تھے۔