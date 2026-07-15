جوہر یونیورسٹی پر انہدام کی تلوار، 38 عمارتوں کو منہدم کیے جانے کا خطرہ، انتظامیہ کی درخواست مسترد
جوہر یونیورسٹی انتظامیہ نے تعمیرات کو قانونی قرار دیتے ہوئے کارروائی روکنے کی درخواست کی تھی، تاہم اتھارٹی نے اس موقف کو قبول نہیں کیا۔
Published : July 15, 2026 at 7:34 PM IST
رامپور : اتر پردیش کے رام پور میں واقع مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی ایک بار پھر قانونی تنازع میں گھر گئی ہے۔ رام پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی (آر ڈی اے) نے یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو مبینہ طور پر منظور شدہ نقشہ کے بغیر تعمیر کرنے کے معاملے میں انتظامیہ کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس کے بعد ان عمارتوں پر انہدام کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔
ضلع مجسٹریٹ اور رام پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نائب صدر اجے کمار دویدی نے بدھ کو اس معاملے کی سماعت کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جوہر یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹس کے جواب میں تعمیرات کو قانونی قرار دیتے ہوئے کارروائی روکنے کی درخواست کی تھی، تاہم اتھارٹی نے اس موقف کو قبول نہیں کیا۔
رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کیمپس میں موجود 38 عمارتیں مطلوبہ نقشہ منظوری کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں، جو عمارتی ضوابط کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
یونیورسٹی کو اس سے قبل بھی انہی تعمیرات کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا تھا اور وضاحت طلب کی گئی تھی۔ اب درخواست مسترد ہونے کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ متعلقہ قوانین کے مطابق انہدام کی کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں حتمی انتظامی کارروائی ابھی باقی ہے۔
جوہر یونیورسٹی، جس کی بنیاد سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان نے رکھی تھی، گزشتہ چند برسوں سے مختلف قانونی معاملات کا سامنا کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کی بعض اراضی، لیز، تعمیرات اور دیگر معاملات پہلے بھی عدالتوں اور سرکاری اداروں کے زیر غور رہ چکے ہیں۔
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انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد یونیورسٹی سے وابستہ طلبا، اساتذہ اور ملازمین میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر انہدام کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے تعلیمی سرگرمیوں پر بھی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے ابھی کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔