مغربی بنگال میں چونتیس لاکھ آدھار کارڈ ہولڈر مردہ پائے گئے، یو آئی ڈی اے آئی نے الیکشن کمیشن کو دی اطلاع
عہدیداروں نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ ریاست میں تقریباً 1.3 ملین لوگوں نے کبھی آدھار کارڈ نہیں رکھا۔
Published : November 13, 2025 at 4:08 PM IST
کولکتہ: مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی (SIR) جاری ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ ریاست کے 3.4 ملین ووٹروں کے نام حذف ہو سکتے ہیں۔ یو آئی ڈی اے آئی UIDAI (یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا) حکام نے الیکشن کمیشن کو مطلع کیا ہے کہ جنوری 2009 میں شناختی کارڈ کے نفاذ کے بعد سے مغربی بنگال میں تقریباً 3.4 ملین آدھار کارڈ رکھنے والے مردہ پائے گئے ہیں۔ UIDAI حکام نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ ریاست میں تقریباً 1.3 ملین لوگوں نے کبھی آدھار کارڈ نہیں رکھا تھا لیکن اب ان کی موت ہو چکی ہے۔
یہ معلومات یو آئی ڈی اے آئی UIDAI (یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا) کے عہدیداروں اور ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) منوج کمار اگروال کے درمیان ووٹر لسٹوں کی جاری اسپیشل انٹینسیو نظرثانی (SIR) کے دوران ایک میٹنگ کے دوران شیئر کی گئیں۔
ووٹر کے ڈیٹا کی توثیق اور تضادات کی نشاندہی
میٹنگ میں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل کیا گیا جس میں تمام ریاستی سی ای اوز سے کہا گیا کہ وہ ووٹر کے ڈیٹا کی توثیق کرنے اور تضادات کی نشاندہی کرنے کے لیے آدھار حکام کے ساتھ تال میل قائم کریں۔ سی ای او کے دفتر کے ایک سینئر عہدیدار نے بدھ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کو جعلی ووٹرز، فوت شدہ ووٹرز، غیر حاضر ووٹرز اور ووٹر لسٹ میں نقلی ناموں کے بارے میں متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ متوفی شہریوں سے متعلق یو آئی ڈی اے آئی (UIDAI) ڈیٹا سے امید کی جاتی ہے کہ ووٹر لسٹ سے اس طرح کے اندراجات کا پتہ لگانے اور اسے ہٹانے میں مدد ملے گی۔
بینکوں نے کھاتوں کا ڈیٹا فراہم کیا
انہوں نے مزید کہا کہ گنتی کے مرحلے اور 9 دسمبر کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ کی اشاعت کے بعد، اگر درخواست دہندگان کے نام آدھار ڈیٹا بیس سے حذف کیے گئے پائے جاتے ہیں، تو متعلقہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ERO) انہیں تصدیق کے لیے بلا سکتا ہے۔ انتخابی عہدیداروں نے کہا کہ وہ بینکوں سے بھی معلومات اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اکاؤنٹس آدھار سے منسلک ہیں۔ اہلکار نے کہا، "بینکوں نے ایسے کھاتوں کا ڈیٹا فراہم کیا ہے جن کا KYC برسوں سے اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے، جس سے ان متوفی افراد کی شناخت میں مدد ملے گی جن کے نام ابھی تک ووٹر لسٹ میں موجود ہیں۔"
مردہ اور جعلی ووٹروں کو ختم کرنے کے لیے عمل جاری
مغربی بنگال میں مردہ اور جعلی ووٹروں کو ختم کرنے کے لیے SIR کا عمل جاری ہے۔ بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) 2025 ووٹر لسٹوں کی بنیاد پر گنتی کے فارم تقسیم کرکے اور پھر ان فارموں میں درخواست دہندگان کی طرف سے فراہم کردہ ڈیٹا کو 2002 ووٹر لسٹوں کے ساتھ ملا کر گھر گھر جا کر تصدیق کر رہے ہیں، جب یہ عمل آخری بار کیا گیا تھا۔
تصدیق کے عمل میں درستگی اور چوکسی کو یقینی بنانے کی ہدایت
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے موصولہ اطلاع کے مطابق بدھ کی شام 8 بجے تک ریاست میں 6.98 کروڑ (91.19 فیصد) سے زیادہ گنتی فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حکام نے کہا کہ ڈرافٹ لسٹ میں جعلی، مردہ یا ڈپلیکیٹ ووٹرز کی موجودگی ذمہ دار بی ایل اوز کے خلاف تادیبی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (EROs) کو تصدیق کے عمل میں درستگی اور چوکسی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔