حیدرآباد پولیس نے فراڈ کیس میں تین ریاستوں سے بتیس افراد کو گرفتار کیا

حیدرآباد میں پولیس نے ملٹی لیول مارکیٹنگ فراڈ کیس میں کل 32 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں 11 خواتین بھی شامل ہیں۔

حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار Qnet فراڈ کیس پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 3:29 PM IST

حیدرآباد: تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے بتایا کہ قیو نیٹ (Qnet) کیس میں 32 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں 11 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ گینگ ملک بھر میں ہزاروں لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور "زنجیروں کے جادو" کے ذریعے کروڑوں روپے ٹھگ رہا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ ریاست میں براہ راست فروخت کرنے والی کمپنی کی آڑ میں کام کرنے والے دھوکہ بازوں کے خلاف 68 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس فراڈ نے آئی ٹی ملازمین اور بے روزگار نوجوانوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں مزید چار مقدمات درج ہوئے ہیں۔

سی سی ایس اور ایس آئی ٹی کی 27 ٹیموں کی تشکیل

ایس بی جوائنٹ سی پی وجے کمار کی قیادت میں سی سی ایس اور ایس آئی ٹی پولیس نے 27 ٹیمیں تشکیل دیں اور آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک میں بیک وقت تلاشی لی، جس کے نتیجے میں ملزمین کی گرفتاری عمل میں آئی۔ سجنار نے پیر کو حیدرآباد کے بشیر باغ میں سی پی کے دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ان معاملات کی تفصیلی تفصیلات فراہم کیں۔

ای کامرس کے کاروبار میں سرمایہ کاری

ملزم کمپنی نے براہ راست فروخت کی آڑ میں سوشل میڈیا پر اشتہار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور افریقی ممالک میں ای کامرس کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرکے اضافی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ زیادہ تر آئی ٹی ملازمین کو نشانہ بنایا گیا۔ جن لوگوں نے دلچسپی ظاہر کی انہیں فنٹیک کمپنی سے 22-19 فیصد کی شرح سود پر ذاتی قرضے کی پیشکش کی گئی۔

اصل رقم کی واپسی کے بجائے متاثرین کو تحائف بھیجے گئے

پولیس کمشنر وی سی سجنار نے کہا، "قیو نیٹ (Qnet) کا نام بتائے بغیر، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ای کامرس کاروبار میں سرمایہ کاری سے ماہانہ آمدنی ہو سکتی ہے۔" ان کا خیال تھا کہ 10 -5 لاکھ کی سرمایہ کاری سے دو سالوں میں 4-3 کروڑ کا منافع ہو گا۔ اصلی ریٹرن (اصل رقم) کی واپسی کے بجائے متاثرین کو تحائف بھیجے جاتے تھے۔ کبھی کبھی، وہ آیورویدک مصنوعات، بسکٹ اور شہد پیش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں خصوصی پیشکش کے طور پر غیر ملکی تعطیلات پر بھی بھیجا گیا تھا۔

دستخط کرائے گئے کہ وہ اپنی مرضی سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں

نقد رقم دیتے وقت، انہوں نے ان سے ایک حلف نامے پر دستخط کرائے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے پڑھنے کی ویڈیو ریکارڈ کی اور اسے محفوظ کر لیا۔ اگر ان کی جانب سے اپنے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ان سے کہا جاتا کہ نئے ممبران کو شامل کریں۔ گرفتار کیے گئے 32 ملزمین کا تعلق حیدرآباد، محبوب نگر، بیلم پلی، ورنگل، وشاکھاپٹنم، ایلورو، نیلور، نندیال، نرسیپٹنم اور اوڈیشہ سے ہے۔

