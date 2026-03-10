ETV Bharat / state

امیٹھی میں دو بائک پر سوار سات افراد ٹرک سے ٹکرا گئے، تین لوگوں کی موت

چار زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا جب کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔

امیٹھی میں دو بائک پر سوار سات افراد ٹرک سے ٹکرا گئے، جس میں تین کی موت ہو گئی
امیٹھی میں دو بائک پر سوار سات افراد ٹرک سے ٹکرا گئے، جس میں تین کی موت ہو گئی (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 10, 2026 at 9:16 AM IST

امیٹھی: اترپردیش کے ضلع امیٹھی میں پیر کی دیر شام ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ دو بائک ہائی وے پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئیں۔ ان بائک پر سوار سات افراد میں سے تین کی موت ہو گئی، جب کہ چار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال بھیج دیا۔

پولیس کے مطابق، پیر کی دیر شام ضلع کے فرسات گنج تھانہ علاقے میں رائے بریلی سلطان پور روڈ پر نگوہا کے قریب سڑک کے کنارے ایک ٹرک میں خرابی کی وجہ سے کھڑا تھا۔ اسی دوران امیٹھی سے رائے بریلی کی طرف آرہے دو بائک سوار پیچھے سے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئے۔ ان دو بائک پر کل سات افراد سوار تھے۔

تصادم اتنا شدید تھا کہ تمام موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور زخمیوں کو علاج کے لیے فرست گنج سی ایچ سی لے گئی۔وہاں ڈاکٹروں نے ہیرالال، اتل اور دیشا کو مردہ قرار دیا۔ اس حادثے میں پلوی، شیوانی، رانی اور ماہی شدید زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد تمام زخمیوں کو فرست گنج کمیونٹی ہیلتھ سنٹر سے رائے بریلی ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔

انچارج انسپکٹر فرست گنج نے بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اعلیٰ مرکز بھیج دیا گیا۔ ان کی حالت مستحکم ہے۔

AMETHI NEWS
AMETHI ROAD ACCIDENT
امیٹھی سڑک حادثہ
3 DEAD IN AMETHI ROAD ACCIDENT

ایڈیٹر کی پسند

