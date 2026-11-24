25 سال بعد تلنگانہ ہائی کورٹ کا 'جعلی انکاؤنٹر' میں ہلاک ہونے والے شخص کی بیوہ کو 2 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم
جسٹس سدالا چلاپتی راؤ نے حکم دیا کہ فیصلے کی نقل موصول ہونے کے آٹھ ہفتوں کے اندر متاثرہ کو معاوضہ ادا کیا جائے۔
Published : November 24, 2026 at 4:25 PM IST
حیدرآباد: 25 سال طویل قانونی جنگ کا خاتمہ کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے پولیس اور ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس خاتون کو دو لاکھ روپے معاوضہ ادا کریں جن کے شوہر 2001 میں میدک ضلع میں مبینہ پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عدالت نے چیگنٹا منڈل کے گاؤں چیٹلا تھمایا پلی میں ہونے والے انکاؤنٹر کے دوران "قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) کے رہنما خطوط پر عمل کرنے میں ناکامی" پر پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ پولیس ایسا کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ فائرنگ اپنے دفاع میں کی گئی تھی۔
عدالت نے واضح کیا کہ جس خاتون کے شوہر کی موت پولیس کے ہاتھوں ہوئی، اسے معاوضہ ادا کرنے کے لیے پولیس اور حکومت دونوں ذمہ دار ہیں۔ 2001 میں پونا وینکٹما نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے شوہر بالا نرسیا کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کیا اور بعد ازاں ماؤنوازوں سے روابط کے شبہے میں اسے 'انکاؤنٹر' کا رنگ دے دیا۔ انہوں نے ذمہ دار سب انسپکٹر (ایس آئی) کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی تھی اور کسی آزاد ایجنسی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔
عرضی کی سماعت کرنے والے جسٹس سدالا چلاپتی راؤ نے حکم دیا کہ فیصلے کی نقل موصول ہونے کے آٹھ ہفتوں کے اندر انہیں معاوضہ ادا کیا جائے۔ درخواست گزار کے مطابق، گاؤں میں ماؤنوازوں سے متعلق ایک مقدمے میں ان کے شوہر کا نام بطور ملزم شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید مؤقف اختیار کیا کہ یہ گروپ ایک عوامی نمائندے کی مدد سے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب وہ تاڑی کی ایک دکان پر موجود تھے تو انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: پنجاب انتخابات 2027 سے قبل شرومنی اکالی دل اور بی جے پی میں دوبارہ اتحاد
تاہم، پولیس کے وکیل نے یہ مؤقف برقرار رکھا کہ فائرنگ اپنے دفاع میں کی گئی تھی۔ دلائل سننے کے بعد جسٹس راؤ نے فیصلہ سنایا کہ حکومت متاثرہ خاندان کو معاوضہ دینے کی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر سکتی اور درخواست گزار کو بطور معاوضہ دو لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔