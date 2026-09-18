بنگلورو کی ووٹر فہرست میں 24 لاکھ ووٹرز کے ناموں میں تضادات، سماعت میں تیزی لائی جائے گی: جی بی اے سربراہ
15 لاکھ 80 ہزار سے زائد نوٹسز بھیجے گئےاور تقریباً 8 لاکھ سماعتیں ہوئیں؛ دعووں اور اعتراضات کے لیے مہلت 23 ستمبر تک برقراررہے گی۔
Published : September 18, 2026 at 11:32 AM IST
بنگلورو: ووٹر فہرستوں کی خصوصی اور تفصیلی نظرثانی کے دوران بنگلورو میں تقریباً 24 لاکھ ووٹرز کی نشاندہی نو میپنگ اور 'بے ضابطگی کے زمروں کے تحت کی گئی۔ حکام 27 اکتوبر کو متوقع حتمی فہرست کی اشاعت سے قبل نوٹس کی ترسیل اور سماعتوں کے عمل کو تیز کر رہے ہیں۔
گریٹر بنگلورو اتھارٹی کے چیف کمشنر مہیشور راؤ نے کہا کہ اس مشق کا مقصد خامیوں جیسے ناموں، عمروں اور ووٹر فہرست کی دیگر تفصیلات میں غلطیوں کو درست کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ حقیقی ووٹرز ہی فہرست میں شامل رہیں۔
راؤ نے کہا تقریباً 24 لاکھ ووٹرز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 15 لاکھ سے زائد نوٹس پہلے ہی پہنچائے جا چکے ہیں، اور تقریباً آٹھ لاکھ ووٹرز کی سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہمارا ہدف ہے کہ باقی ماندہ سماعتیں اگلے 15 دنوں میں مکمل کر لی جائیں۔
مسودہ فہرست میں 56.99 لاکھ ووٹرز
24 اگست کو شائع ہونے والی ووٹر فہرست کے مسودے میں 5,699,660 ووٹرز شامل ہیں۔ اس میں 2,769,866 مرد، 2,929,092 خواتین اور 'دیگر' زمرے میں رجسٹرڈ 702 ووٹرز شامل ہیں۔ 24 اگست تک حکام نے نو میپنگ اور بے ضابطگیوں سے متعلق 2,406,044 کیسز کی نشاندہی کی تھی، جن میں 1,781,858 نو میپنگ' کیسز اور 624,186 بے ضابطگی کے کیسز شامل تھے۔
17 ستمبر تک کے سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 2,406,681 نوٹس جاری کیے گئے؛ ان میں سے 1,580,347 پہنچا دیے گئے، جبکہ 826,334 ابھی زیر التوا ہیں۔ 796,398 ووٹرز کے لیے سماعتیں منعقد کی گئیں۔ عمل کو تیز کرنے کے لیے 814 سماعت مراکز قائم کیے گئے ہیں اور مزید 1,117 اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (AEROs) تعینات کیے گئے ہیں۔
راؤ نے کہا ہفتہ اور اتوار کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ووٹرز سماعتوں میں شرکت کر سکیں اور بغیر کسی دشواری کے اپنے مسائل حل کروا سکیں۔
نئے اندراجات، تصحیح اور منتقل ہونے والے ووٹرز
راؤ نے بتایا کہ دو لاکھ سے زائد افراد نے ووٹر لسٹ میں اپنے نام شامل کروانے کے لیے آن لائن 'فارم 6' جمع کرایا ہے۔ جنہیں تصحیح یا اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے، وہ آن لائن درخواست دے سکتے ہیں یا اپنے مقامی بلاک لیول آفیسر (BLO) سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا (غیر حاضر، منتقل شدہ، یا وفات یافتہ) کے زمرے میں آنے والے ووٹرز بھی دوبارہ اندراج کے لیے براہِ راست 'فارم 6' جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے BLO سے رابطہ کرنے سے قاصر ہو یا اسے معلومات درکار ہوں، تو وہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان ہیلپ لائن نمبر 1950 پر کال کر سکتا ہے۔
19 اور 20 ستمبر کو ووٹر رجسٹریشن کی خصوصی مہمات چلائی جائیں گی، جس کے دوران اہل شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں اور ضروری کارروائی مکمل کریں۔ دعوے اور اعتراضات دائر کرنے کا عمل 23 ستمبر تک جاری رہے گا، جبکہ ان دعووں کو نمٹانے اور درخواستوں پر کارروائی مکمل کرنے کا کام 22 اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت 27 اکتوبر کو متوقع ہے۔
راؤ نے کہا اس کا مقصد ڈپلیکیٹ (دو بار درج) اور غلط اندراجات کو ہٹانا ہے اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر اہل شہری کا نام درست طریقے سے شامل ہو۔" انہوں نے مزید کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ ووٹر لسٹ مستقبل کی شہری سرگرمیوں کے لیے ایک اہم بنیادی ریکارڈ ثابت ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں: