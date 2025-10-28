بہار : چھٹھ تہوار کی خوشی ماتم میں بدل گئی، مختلف حادثات میں 22 افراد ہلاک
بہارمیں چھٹھ تہوار کی خوشی ماتم میں بدل گئی، ریاست میں پیش آئے حادثات میں 22 افراد جن میں اکثریت بچوں کی ہے، ہلاک ہوگئے۔
Published : October 28, 2025 at 4:43 PM IST
پٹنہ : بہار میں چھٹھ تہوار کے دوران مختلف حادثات میں 22 افراد ہلاک ہوگئے۔ پٹنہ میں دو نوجوان گنگا میں ڈوب گئے جبکہ چھٹھ کا برت رکھنے والی ایک خاتون کی پوجا کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ اسی ضلع میں پیر کی صبح ایک نوجوان نہاتے ہوئے پھسل کر گہرے پانی میں گر گیا اور اسے بچانے کے لیے دریا میں کودنے والے دو دیگر افراد بھی ڈوب گئے۔
جمونیچک میں، ایک عقیدت مند کو گنگا میں گشتی میں سفر کے دوران اچانک سینے میں درد ہوا اور وہ وہیں گر گیا۔ اسے سب ڈویژنل اسپتال لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا گیا۔ کھگڑیا میں راسونک میں 4 بچے ڈوب کر جاں بحق، لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ مانسی تھانہ علاقہ کی بوچھا پنچایت کے تحت کوسی ندی میں ایک اور آٹھ سالہ نندنی کماری ڈوب گئی۔ وہ نہانے گئی تھی، اس دوران وہ گہرے پانی میں جا گری۔ اس کی لاش کو مقامی غوطہ خوروں اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے نکالا۔
نالندہ میں، ناگرنوسہ تھانہ علاقے کے منیم پور گاؤں کے بندیشور سنگھ کا 10 سالہ بچہ کمار ساونت، بلواچک چھٹھ گھاٹ پر نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ سلاؤ تھانہ علاقہ کے تحت جنیدی گاؤں میں دریائے پنچانے میں ڈوبنے والا ایک اور نوجوان لاپتہ ہے۔ اس کی شناخت شمبھو کمار (14) ولد بھوشن یادو کے طور پر ہوئی ہے۔
پورنیہ میں، دو نوجوان بھائی، جن کی شناخت ستیم اور شیوا کے طور پر کی گئی ہے، سہائک تھانہ علاقے کے تتما ٹولی چھٹھ پوکھر گھاٹ پر پوجا کرنے کے دوران ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں نے انہیں بچا کر صدر اسپتال پہنچایا جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پورنیا کے ایم پی پپو یادو نے پورنیہ میڈیکل کالج کا دورہ کیا، جہاں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے رکھا گیا تھا۔ انہوں نے ہر مرنے والے کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: Chhath Puja بہار کا بڑا تہوار چھٹھ پوجا کا اختتام
انہوں نے مزید کہا، "چھٹھ تہوار سے پہلے، چھٹھ تالاب میں کھدائی کا کام کیا گیا تھا، جس سے اس کی گہرائی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہم نے ضلع مجسٹریٹ سے بھی شکایت کی ہے۔" بھاگلپور میں، پیر کو سمائل پور تھانہ علاقے کے تحت ایک گھاٹ پر نہاتے ہوئے چار بچے ڈوب گئے۔