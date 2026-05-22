تلگو ریاستوں میں شدید گرمی کا قہر، تلنگانہ میں لو لگنے سے 24 گھنٹوں میں 22 اموات، آندھرا میں 300 سے زائد متاثر
تلگو ریاستوں میں درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہیٹ ویو نے کسانوں، مزدوروں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا۔
Published : May 22, 2026 at 4:36 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ اور آندھرا پردیش اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں جہاں سورج کی تپش انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہورہی ہے۔ تلنگانہ میں صرف ایک دن کے دوران 22 افراد کی موت نے صورتحال کی سنگینی واضح کردی ہے جبکہ آندھرا پردیش میں 300 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک سے متاثر ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
ریاست تلنگانہ میں درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور کئی اضلاع میں زمین آگ اگلتی محسوس ہورہی ہے۔ شدید گرمی اور لو کے باعث سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہورہے ہیں جو روزگار کے سلسلے میں کھلے ماحول میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ کسان، مزدور، اناج مراکز کے کارکن، رکشہ چلانے والے اور بزرگ افراد شدید موسمی حالات کا مقابلہ نہ کرسکے۔
ورنگل کے سابقہ اضلاع میں صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک رہی جہاں متعدد افراد کی اموات رپورٹ ہوئیں۔ محبوب آباد ضلع کی ایک بزرگ خاتون، خاتون کسان اور کئی دیہی علاقوں کے افراد گرمی کی شدت برداشت نہ کرسکے۔ سوریا پیٹ ضلع میں ایک 17 سالہ طالب علم کی موت نے عوام کو مزید خوفزدہ کردیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرچکا ہے جبکہ گرم ہواؤں کے باعث جسم میں پانی کی کمی، چکر آنا، بے ہوشی اور ہیٹ اسٹروک کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔
ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ بچوں، حاملہ خواتین اور بزرگ افراد کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو تیز بخار، سانس لینے میں دشواری، شدید کمزوری یا بے ہوشی محسوس ہو تو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جائے۔
حکومت نے مختلف اضلاع میں طبی مراکز کو الرٹ کردیا ہے جبکہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ٹھنڈی اشیا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ ہیٹ ویو کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہا جاسکے۔