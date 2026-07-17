2020 دہلی فسادات: ہائی کورٹ نے شرجیل امام کی درخواست ضمانت پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا
شرجیل امام کو ضمانت دیے جانے سے متعلق دہلی ہائی کورٹ نے سٹی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے اور جواب مانگا ہے۔
By PTI
Published : July 17, 2026 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو طالب علم کارکن شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست پر دہلی پولیس کا موقف طلب کیا ہے۔ شرجیل امام پر فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے "بڑی سازش" سے متعلق انسداد دہشت گردی یو اے پی اے قانون کے تحت کیس درج ہے۔
جسٹس پرتھیبا ایم سنگھ اور وکاس مہاجن کی بنچ نے شرجیل امام کی اپیل پر نوٹس جاری کیا جس میں چار جولائی کو ٹرائل کورٹ کے ذریعہ ان کی دوسری باقاعدہ ضمانت کی درخواست کو خارج کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔
بنچ نے دہلی پولیس کو اپیل کا جواب داخل کرنے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت 27 اگست کو ہوگی۔
شرجیل امام کو 25 اگست 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امام پر شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" میں سے ایک ہونے کا الزام لگاتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دہلی فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
شہریت (ترمیمی) ایکٹ، 2019، اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران ملک کی قومی راجدھانی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
ٹرائل کورٹ نے امام کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس سپریم کورٹ کے پانچ جنوری کے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس لیے وہ نہ تو درخواست پر غور کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں راحت دے سکتی ہے۔
ٹرائل کورٹ نے کہا تھا کہ ضمانت کی درخواست اس کے سامنے بھی قابل سماعت نہیں ہے۔
ہائی کورٹ میں اپنی اپیل میں، شرجیل امام نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے باقاعدہ ضمانت کے لیے ان کی درخواست کی آزادانہ طور پر جانچ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
عرضی میں کہا گیا کہ چھ سال گزرنے کے بعد بھی ٹرائل کورٹ کے سامنے کارروائی الزامات پر دلائل کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔
پانچ جنوری کو سپریم کورٹ نے بڑی سازش کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی سماعت میں شریک ملزمان گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کو سپریم کورٹ نے راحت دیتے ہوئے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔
جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا کی بنچ نے پھر مشاہدہ کیا کہ خالد اور امام کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ ہے اس لیے تمام ملزمان کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا۔
یہ بھی پڑھیں: