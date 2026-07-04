دہلی فسادات 2020 معاملہ: طلبہ کارکن عمر خالد، شرجیل امام کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ، آج ہی حکم صادر ہونے کا امکان
خالد نےدہلی فسادات کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد کئے جانے کے بعد سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست داخل کی ہے۔
By PTI
Published : July 4, 2026 at 2:30 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق سازشی کیس میں کارکن عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔
ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج ممکنہ طور پر آج (4 جولائی) شام کو اپنا فیصلہ سنائیں گے۔
عمر خالد اور شرجیل امام نے ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مقدمے کے آغاز کے بغیر ان کی مسلسل قید ان کے آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔
خالد کی درخواست میں یہ بھی استدلال کیا گیا کہ اگرچہ ان کی سابقہ درخواست کو عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا تھا، تاہم اس کے بعد کی عدالتی پیش رفت نے "حالات میں تبدیلی" کی بنیاد رکھی ہے۔
انہوں نے ایک اور معاملے میں مئی میں عدالت کے تبصرے کا حوالہ دیا جب اس نے زور دے کر کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت بھی ضمانت کا حق حاصل ہے۔
نئی درخواستیں پانچ جنوری کو سپریم کورٹ کی طرف سے یو اے پی اے کیس میں ضمانت دینے سے انکار کرنے کے بعد دائر کی گئی تھیں۔
اپنی درخواست میں، شرجیل امام نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کی ضمانت مسترد ہونے کے چھ ماہ بعد بھی کارروائی میں کوئی "اہم پیش رفت" نہیں ہوئی اور وہ تقریباً چھ سال سے بغیر مقدمہ چلائے حراست میں ہیں۔
عرضی میں کہا گیا کہ دونوں کارکنوں کی طویل قید کے باوجود اس کیس میں الزامات عائد کیے جانے باقی ہیں۔
عمر خالد نے طویل قید اور مقدمے کی سماعت میں تاخیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے تقریباً چھ سال بغیر الزامات کے حراست میں گزارے ہیں۔
ان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزمان، گواہوں اور استغاثہ کی طرف سے انحصار کرنے والی دستاویزات کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے مستقبل قریب میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔
درخواست نے دہشت گردی سے متعلق ایک مقدمے میں اپنے 18 مئی کے حکم میں سپریم کورٹ کے مشاہدات کا حوالہ دیا، جب ایک ملزم کو ضمانت دیتے ہوئے، دو ججوں کی بنچ نے پانچ جنوری کے فیصلے پر تنقید کی اور اس بات پر زور دیا کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کو غیر معینہ مدت تک حراست میں رکھنے کا آلہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔
عمر خالد نے استدلال کیا کہ "حالات میں تبدیلی" نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے ان کی سابقہ درخواست کو مسترد کرنے کے باوجود موجودہ ضمانت کی درخواست کو قابل سماعت بنا دیا ہے۔
درخواست میں طویل قید سے متعلق سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا، بشمول یونین آف انڈیا بمقابلہ کے اے نجیب اور ورنن گونسالویس بمقابلہ ریاست مہاراشٹر، یہ استدلال کرنے کے لیے کہ یو اے پی اے کے تحت ضمانت پر قانونی پابندیاں آئینی تحفظات کو ختم نہیں کرسکتی ہیں جہاں مقدمے کی سماعت مناسب وقت کے اندر ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔
پانچ جنوری کو سپریم کورٹ نے دہلی فسادات سازش کیس میں خالد اور امام کی ضمانت مسترد کر دی تھی جبکہ شریک ملزمان گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کو راحت دی تھی۔
جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا کی بنچ نے پھر مشاہدہ کیا کہ خالد اور امام کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج ہے اس لیے تمام ملزمان کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا۔
خالد، امام اور کئی دیگر کے خلاف انسداد دہشت گردی یو اے پی اے اور آئی پی سی کی دفعات کے تحت مبینہ طور پر شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے ایک بڑی سازش کا حصہ ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
شہریت (ترمیمی) ایکٹ (سی اے اے) اور مجوزہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف احتجاج کے دوران قومی راجدھانی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
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