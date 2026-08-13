مظفر نگر فسادات: عدالت نے 25 بی جے پی لیڈروں اور ہندو کارکنوں کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی منظوری دے دی
مظفرنگر فسادات میں اتر پردیش کے وزیر کپل دیو اگروال، سابق مرکزی وزیر سنجیو بالیان، اور سابق ریاستی وزیر سریش رانا جیسےبڑے نام شامل ہیں۔
By PTI
Published : August 13, 2026 at 10:47 AM IST
مظفر نگر: اتر پردیش کی ایک خصوصی ایم پی-ایم ایل اے عدالت نے 2013 کے مظفر نگر فسادات کے سلسلے میں 25 بی جے پی لیڈروں اور ہندو کارکنوں کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی استغاثہ کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ ان لیڈروں میں اتر پردیش کے وزیر کپل دیو اگروال، سابق مرکزی وزیر سنجیو بالیان، اور سابق ریاستی وزیر سریش رانا شامل ہیں۔
سرکاری وکیل راہل سنگھ نے بتایا کہ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ایم پی-ایم ایل اے کورٹ کے جج دیویندر کمار فوجدار نے بدھ کو مقدمہ واپس لینے کے لیے استغاثہ کی درخواست کو منظوری دے دی ہے۔
سنگھ نے جمعرات کو پی ٹی آئی کو بتایا کہ ملزمان پر 31 جولائی 2013 کو ضلع کے ناگلا مادور میں منعقدہ 'مہاپنچایت' میں تقاریر کے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی بھڑکانے، سرکاری ملازمین کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے اور امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
ملزمین میں اگروال، بالیان، رانا، یوپی کے سابق وزیر اشوک کٹاریہ، سابق بی جے پی ممبران پارلیمنٹ بھرتیندو سنگھ اور سوہنویر سنگھ، سابق بی جے پی ایم ایل اے اشوک کنسل، امیش ملک، وی ایچ پی لیڈر سادھوی پراچی، اور داسنا شیو مندر کے نرسنگھانند سمیت دیگر شامل ہیں۔
سنگھ نے مزید بتایا کہ، استغاثہ نے یہ درخواست اتر پردیش حکومت کے مقدمہ واپس لینے کے فیصلے کے بعد دائر کی تھی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2013 کے مظفر نگر فسادات اور اس کے نتیجے میں پڑوسی اضلاع میں ہونے والے تشدد میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 40 ہزار سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے۔
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