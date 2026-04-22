مالیگاؤں بم دھماکہ کیس: بامبے ہائی کورٹ نے چار ملزمان کو بری کر دیا
چاروں ملزمان پر تعزیرات ہند کے تحت قتل اور مجرمانہ سازش کے الزامات کے ساتھ ساتھ غیرقانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ کے تحت مقدمات درج تھے۔
Published : April 22, 2026 at 2:21 PM IST
ممبئی : بامبے ہائی کورٹ نے 2006 کے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے چار ملزمان کو بری کر دیا ہے اور خصوصی عدالت کی جانب سے ان پر فردِ جرم عائد کرنے کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس شری چندرشیکھر اور جسٹس شیام چندک پر مشتمل بنچ نے راجندر چودھری، دھن سنگھ، منوہر رام سنگھ نرواریا اور لوکیش شرما کی اپیلیں منظور کر لیں۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔
یہ چاروں ملزمان پر بھارتی تعزیرات ہند کے تحت قتل اور مجرمانہ سازش کے الزامات کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ کے تحت بھی مقدمات درج تھے۔ واضح رہے کہ 8 ستمبر 2006 کو مالیگاؤں میں چار بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں تین حمیدیہ مسجد اور بڑا قبرستان کے احاطے میں نمازِ جمعہ کے فوراً بعد جبکہ چوتھا مشاورت چوک میں ہوا تھا۔ ان دھماکوں میں 31 افراد ہلاک اور 312 زخمی ہوئے تھے۔
ابتدائی طور پر انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے اس کیس کی تحقیقات کرتے ہوئے 9 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا، تاہم بعد میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی نے کیس سنبھالا اور دعویٰ کیا کہ دھماکوں میں دائیں بازو کے انتہا پسند عناصر ملوث ہیں، جس کے بعد ان چار افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل خصوصی عدالت 9 مسلم ملزمان کو بری کر چکی تھی، جبکہ گزشتہ سال ستمبر میں انہی چار ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔
ہائی کورٹ نے جنوری میں ابتدائی سماعت کے دوران کیس میں مداخلت کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگا دی تھی۔ ملزمان کا مؤقف تھا کہ این آئی اے ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت کے حالیہ فیصلے کے بعد یہ کیس ایک بار پھر بحث کا موضوع بن گیا ہے۔