جہیز کی لعنت سے پاک بہار کے تین دیہات جہاں دہائیوں سے ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا
بہار کے گیا میں 200 سالہ روایت آج بھی برقرار ہے، یہاں کے تین دیہات میں بغیر جہیز شادیوں کا رواج جاری ہے۔
Published : April 8, 2026 at 7:57 PM IST
گیا : بہار کے ضلع گیا میں واقع تین دیہات باغمارا، سکھرادیہ اور بگبیدا تقریباً دو صدیوں سے ایک منفرد روایت پر قائم ہیں، جہاں شادیوں میں جہیز لینا یا دینا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یہ روایت نہ صرف آج بھی برقرار ہے بلکہ اس کے باعث ان دیہات میں جہیز سے متعلق کوئی تنازع یا کیس دہائیوں سے رپورٹ نہیں ہوا۔
مقامی روایت کے مطابق اس اصول کی بنیاد ایک قدیم واقعہ پر پڑی، جب ایک شادی کے دوران معمولی رقم (ایک آنہ) پر جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد بزرگ “بابا پراج” نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کوئی بھی فرد جہیز نہ دے گا اور نہ لے گا۔ تب سے یہ اصول نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ گاؤں کے سابق سربراہ رام چندر سنگھ بھوکتا کے مطابق اگر کوئی اس روایت کی خلاف ورزی کرے تو پنچایت سخت کارروائی کرتی ہے، جس میں سماجی بائیکاٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سخت سماجی نگرانی نے اس روایت کو مضبوطی سے قائم رکھا ہے۔
مقامی پولیس حکام کے مطابق ان دیہات سے جہیز سے متعلق کوئی کیس گزشتہ کئی دہائیوں میں سامنے نہیں آیا۔ گیا سے تقریباً 75 کلومیٹر دور واقع سکھرادیہ گاؤں، جہاں تقریباً 70 گھرانے اور ایک ہزار کی آبادی ہے، اس روایت کی روشن مثال بن چکا ہے۔ دیہات میں شادیوں کو سادہ اور باوقار طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔
مقامی خاتون شکنتلا دیوی کا کہنا ہے کہ یہاں بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی جہیز کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ “ہم اپنی استطاعت کے مطابق تحائف دیتے ہیں، لیکن جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں کوئی بیٹی صرف اس وجہ سے غیر شادی شدہ نہیں رہتی کہ اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں۔”
دیہات میں “تلک” اور “شگن” جیسی علامتی رسومات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ ایک اور خاتون بسنتی دیوی کے مطابق آخری بار 1955 میں محض 30 روپے بطور شگن دیے گئے تھے، جس کے بعد یہ روایت بھی ختم ہو گئی۔ یہ روایت امیر و غریب کی تفریق سے بالاتر ہے۔ خوشحال خاندانوں کے بیٹے غریب گھرانوں کی بیٹیوں سے بغیر کسی مالی لین دین کے شادی کرتے ہیں، جبکہ کمیونٹی اجتماعی طور پر شادی کے اخراجات میں تعاون کرتی ہے۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ تعلیم نے بھی اس مثبت تبدیلی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نوجوان نسل جہیز جیسی سماجی برائی کو شعوری طور پر مسترد کر رہی ہے۔ اگرچہ پورے بہار میں جہیز سے متعلق حالات تشویشناک ہیں جہاں 2019 سے 2023 کے درمیان ہزاروں کیسز اور اموات رپورٹ ہوئیں لیکن یہ تین دیہات ایک روشن مثال کے طور پر ابھرے ہیں۔