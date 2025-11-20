دو سالہ بچے کی آنکھ میں لگی چوٹ آئی، ڈاکٹروں نےFevikwik سے چِپکا دیا، سی ایم او نے تحقیقات کا دیا حکم
بچے کو زخم صاف کرنے کے لیے چار ٹانکے لگانے پڑے، اسپتال کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔
Published : November 20, 2025 at 1:44 PM IST
میرٹھ، اترپردیش: ضلع کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ایک بچے کی آنکھ میں چوٹ لگنے کے بعد ڈاکٹروں نے زخم پر Fevikwik لگا دیا۔ جس کے بعد اسپتال کی تحقیقات کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دے کر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔
چھوٹا ہونے کی وجہ سے درد برداشت نہیں
آپ کو بتاتے چلیں کہ دو روز قبل جاگرتی وہار ایکسٹینشن کے رہائشی سردار جسپریندر سنگھ کے گھر میں کھیلتے ہوئے اپنے 2 سالہ بیٹے کو آنکھ کے قریب سے زخم لگ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ اسے اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے ڈریسنگ لگائی۔ لیکن درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ بچہ بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے درد برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب اس نے انہیں بتایا کہ چوٹ پر کھجلی ہو رہی ہے تو پھر بھی وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔
بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی
کل، بدھ کو، خاندان والے بچے کو دوبارہ بینڈیج کرانے کے لیے دوسرے اسپتال لے گئے۔ جب انہوں نے ڈریسنگ کے لیے پٹی کو ہٹانے کی کوشش کی تو یہ بچے کی آنکھ میں چپک گئی۔ اسے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوسکے۔ جس سے اسپتال کے عملے کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔
اسپتال کے ڈاکٹر یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ بچے کے زخم کو فیویکول جیسی چیز سے بند کر دیا گیا تھا۔ آخر کار ڈاکٹروں نے بچے کی حالت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اہل خانہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ زخم سے مادہ نکالنے کی کوشش کے دوران بچے کو چار ٹانکے لگے۔
اس کے بعد اہل خانہ پچھلے اسپتال گئے، ہنگامہ کھڑا کیا اور اعتراض درج کرایا۔ تاہم عملے نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف میڈیکل آفیسر سے شکایت درج کروائی گئی۔ اسے سنگین جرم قرار دینے والے سی ایم او نے تحقیقات کا حکم دیا۔
بچے کے والد جسپریندر سنگھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ذاتی طور پر 5 روپے والی فیوی کوِک اسٹک کو کھولتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں سمجھ سکے کیونکہ بچہ بہت تکلیف میں تھا۔
سی ایم او اشوک کٹاریہ نے کہا کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ اسپتال کے سی سی ٹی وی چیک کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔