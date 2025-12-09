ETV Bharat / state

پولیس دیکھتے ہی رہ گئی، آگ سے تباہ گوا نائٹ کلب کے مالک تھائی لینڈ ہوئے فرار!

گوا پولیس کے ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ کلب کے مالکان آگ لگنے کے پانچ گھنٹے کے اندر فرار ہو گئے۔

2 delhi brothers who own club left for Thailand within 5 hours of goa fire tragedy Urdu News
گوا کا ایک نائٹ کلب آگ لگنے سے تباہ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 9, 2025 at 11:03 AM IST

نئی دہلی: گوا کے ایک نائٹ کلب کے مفرور مالک سوربھ اور گورو لوتھرا کے تھائی لینڈ کے فوکٹ مقام پہنچنے کا شبہ ہے۔ گوا کے ایک نائٹ کلب میں آگ لگنے سے پچیس افراد ہلاک ہو گئے۔ گوا پولیس کے ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ وہ آگ لگنے کے پانچ گھنٹے کے اندر پوری حفاظت سے فرار ہو گئے۔

پیر کو جب پولیس دونوں بھائیوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تو گوا کے تفتیش کاروں کی ایک چھاپہ مار پارٹی نے دہلی میں ان کے گھروں کی دیواروں پر نوٹس چسپاں کر دیا۔

صبح 5:30 بجے انڈیگو کی پرواز سے بھاگے

پولیس نے 'برچ بائی رومیو لین' کلب کے مالکان کے خلاف انٹرپول نوٹس جاری کرنے کے لیے سی بی آئی سے بھی رابطہ کیا ہے، کیونکہ وہ اتوار کی صبح 5:30 بجے انڈیگو کی پرواز میں فوکٹ تھائی لینڈ کے لیے سوار ہوئے تھے تاکہ آدھی رات کو آگ لگنے کے بعد گرفتاری یا پوچھ گچھ سے بچ سکیں۔ اتوار کی شام لوتھرا برادران کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکلر (ایل او سی) جاری کیا گیا تھا، جب وہ پہلے ہی صبح 5 بجے کے قریب تھائی لینڈ روانہ ہو چکے تھے۔

ملزم بھرت کوہلی کو پولیس کی ٹرانزٹ ریمانڈ

پیر کے روز گوا پولیس نے ملزم بھرت کوہلی کو دہلی سے ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے کر مغربی ریاست لے جایا جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ انجونا پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پیر کو مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا، جس کے بعد لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ کلب میں لگنے والی آگ میں 25 افراد ہلاک ہوئے جن میں چار سیاح اور 14 عملے کے ارکان شامل تھے۔

"برچ بائی رومیو لین" کا داخلی راستہ تنگ

ابھی تک سات متاثرین کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ چھ افراد زخمی ہوئے جن کا علاج جاری ہے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ کلب، "برچ بائی رومیو لین" دریائے ارپورہ کے پچھلے پانی کے قریب واقع ہے اور اس کا داخلی راستہ تنگ ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ متاثرین بروقت آگ سے بچ نہ سکے۔

اس علاقہ میں بہت زیادہ ہجوم کی کثرت ہوتی ہے

آگ اتوار کی نصف شب کے قریب باگا علاقے میں واقع کلب میں لگی۔ گوا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ساحلوں میں سے ایک کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دریں اثنا، اس کیس کے سلسلے میں گرفتار چار افراد کو اتوار کی رات دیر گئے باردیز ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے غم کا اظہار کیا

عدالت نے چاروں منیجرز کو چھ دن کے پولیس ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ وہ فی الحال انجونا پولس اسٹیشن لاک اپ میں ہیں اور ان سے لگ بھگ آٹھ گھنٹے تک آگ اور لاپتہ مالکان کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی نے غم کا اظہار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 200,000 روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ پولیس حکام کے مطابق شبہ ہے کہ آگ کیمپس کے اندر سلنڈر پھٹنے سے لگی۔

