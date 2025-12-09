پولیس دیکھتے ہی رہ گئی، آگ سے تباہ گوا نائٹ کلب کے مالک تھائی لینڈ ہوئے فرار!
گوا پولیس کے ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ کلب کے مالکان آگ لگنے کے پانچ گھنٹے کے اندر فرار ہو گئے۔
Published : December 9, 2025 at 11:03 AM IST
نئی دہلی: گوا کے ایک نائٹ کلب کے مفرور مالک سوربھ اور گورو لوتھرا کے تھائی لینڈ کے فوکٹ مقام پہنچنے کا شبہ ہے۔ گوا کے ایک نائٹ کلب میں آگ لگنے سے پچیس افراد ہلاک ہو گئے۔ گوا پولیس کے ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ وہ آگ لگنے کے پانچ گھنٹے کے اندر پوری حفاظت سے فرار ہو گئے۔
پیر کو جب پولیس دونوں بھائیوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تو گوا کے تفتیش کاروں کی ایک چھاپہ مار پارٹی نے دہلی میں ان کے گھروں کی دیواروں پر نوٹس چسپاں کر دیا۔
Following the Birch by Romeo Lane fire, Goa Police issued notices at the homes of accused Gaurav and Saurabh Luthra in Delhi after they fled. LOCs were issued, and they were tracked to Phuket via Mumbai Immigration. Police are coordinating with CBI’s Interpol for their… pic.twitter.com/lsLJARpcgv— IANS (@ians_india) December 8, 2025
صبح 5:30 بجے انڈیگو کی پرواز سے بھاگے
پولیس نے 'برچ بائی رومیو لین' کلب کے مالکان کے خلاف انٹرپول نوٹس جاری کرنے کے لیے سی بی آئی سے بھی رابطہ کیا ہے، کیونکہ وہ اتوار کی صبح 5:30 بجے انڈیگو کی پرواز میں فوکٹ تھائی لینڈ کے لیے سوار ہوئے تھے تاکہ آدھی رات کو آگ لگنے کے بعد گرفتاری یا پوچھ گچھ سے بچ سکیں۔ اتوار کی شام لوتھرا برادران کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکلر (ایل او سی) جاری کیا گیا تھا، جب وہ پہلے ہی صبح 5 بجے کے قریب تھائی لینڈ روانہ ہو چکے تھے۔
BREAKING: After a deadly fire in Goa, the accused Luthra brothers fled Delhi to Mumbai and then Phuket to evade arrest. Goa Police issued notices at their residence and coordinated with the Bureau of Immigration and CBI’s Interpol Division. Lookout Circulars were issued against… pic.twitter.com/J1oA8fDzU7— IANS (@ians_india) December 8, 2025
ملزم بھرت کوہلی کو پولیس کی ٹرانزٹ ریمانڈ
پیر کے روز گوا پولیس نے ملزم بھرت کوہلی کو دہلی سے ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے کر مغربی ریاست لے جایا جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ انجونا پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پیر کو مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا، جس کے بعد لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ کلب میں لگنے والی آگ میں 25 افراد ہلاک ہوئے جن میں چار سیاح اور 14 عملے کے ارکان شامل تھے۔
"برچ بائی رومیو لین" کا داخلی راستہ تنگ
ابھی تک سات متاثرین کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ چھ افراد زخمی ہوئے جن کا علاج جاری ہے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ کلب، "برچ بائی رومیو لین" دریائے ارپورہ کے پچھلے پانی کے قریب واقع ہے اور اس کا داخلی راستہ تنگ ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ متاثرین بروقت آگ سے بچ نہ سکے۔
اس علاقہ میں بہت زیادہ ہجوم کی کثرت ہوتی ہے
آگ اتوار کی نصف شب کے قریب باگا علاقے میں واقع کلب میں لگی۔ گوا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ساحلوں میں سے ایک کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دریں اثنا، اس کیس کے سلسلے میں گرفتار چار افراد کو اتوار کی رات دیر گئے باردیز ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے غم کا اظہار کیا
عدالت نے چاروں منیجرز کو چھ دن کے پولیس ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ وہ فی الحال انجونا پولس اسٹیشن لاک اپ میں ہیں اور ان سے لگ بھگ آٹھ گھنٹے تک آگ اور لاپتہ مالکان کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی نے غم کا اظہار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 200,000 روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ پولیس حکام کے مطابق شبہ ہے کہ آگ کیمپس کے اندر سلنڈر پھٹنے سے لگی۔