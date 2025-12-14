ورنگل جیل میں حیران کن صورتحال: 19 قیدیوں کےلئے 56 ملازمین تعینات
ورنگل میں قیدیوں کے مقابلے میں عملے کی تعداد تین گنا ہے، جہاں 56 اہلکار 19 قیدیوں کی نگرانی کررہے ہیں-
Published : December 14, 2025 at 2:38 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ محکمہ جیل میں عملے کی غیر متوازن تعیناتی کا ایک انوکھا اور تشویشناک معاملہ سامنے آیا ہے۔ ورنگل کے پریزنرز فارم میں صرف 19 قیدیوں کی نگرانی کے لیے 56 ملازمین تعینات ہیں، جس نے محکمہ کے اندر افرادی قوت کی منصوبہ بندی اور انتظامیہ پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ماضی میں ورنگل میں ایک مرکزی جیل قائم تھی، تاہم سابق حکومت کے دور میں اس جیل کی زمین کو سرکاری اسپتال کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اس کے بعد ورنگل کے قیدیوں کو حیدرآباد، کریم نگر، کھمم اور دیگر مقامات کی مرکزی اور ضلعی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت ورنگل میں صرف پریزنرز فارم ہی فعال ہے، لیکن قیدیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کے باوجود عملے کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔
حکام کے مطابق پولیس محکمہ کے برعکس جیل محکمہ میں ہنگامی تبادلوں کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے عملہ دیگر جیلوں میں منتقل نہیں کیا جا رہا۔ اگرچہ ورنگل جیل کی نگرانی میں چار پٹرول پمپ چلائے جا رہے ہیں، جن کے لیے کچھ عملے کی ضرورت ہے، تاہم اس کے باوجود بڑی تعداد میں ملازمین وہیں برقرار ہیں۔
ریاست بھر کی دیگر جیلوں سے موازنہ کرنے پر یہ عدم توازن مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جیل محکمہ میں منظور شدہ اسامیوں کے مقابلے میں 437 آسامیاں خالی ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 کے اختتام تک 1,973 منظور شدہ آسامیوں کے مقابلے میں صرف 1,536 ملازمین تعینات تھے۔
تلنگانہ کی مختلف جیلوں میں مجموعی طور پر 7,494 قیدی ہیں، جن میں سے تقریباً 35 فیصد یعنی 2,028 قیدی صرف چرلا پلی جیل میں قید ہیں، جہاں ایک ملازم پر اوسطاً 12 قیدیوں کی ذمہ داری ہے۔ چنچل گوڑہ جیل میں بھی صورتحال سنگین ہے، جہاں ایک ملازم کو اوسطاً نو قیدیوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قیدیوں کو عدالت لے جانے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے انتظامات میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔
دیگر جیلوں میں بھی حالات بہتر نہیں۔ سنگاریڈی جیل، جسے حال ہی میں جیل کا درجہ دیا گیا ہے، میں 618 قیدیوں کے مقابلے میں صرف 49 ملازمین ہیں، یعنی ایک ملازم پر تقریباً 13 قیدیوں کی ذمہ داری ہے۔ کریم نگر ضلعی جیل میں 376 قیدیوں کے لیے 74 ملازمین تعینات ہیں۔