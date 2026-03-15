دہلی کی 182 سالہ قدیم واحد شیعہ جامع مسجد، منفرد خصوصیات پر ایک نظر
یہ جامع مسجد پرانی دہلی کی واحد شیعہ جامع مسجد ہے۔ اسے شیعہ فرقے کی شاہی جامع مسجد بھی کہا جاتا ہے۔
Published : March 15, 2026 at 11:47 AM IST
نئی دہلی: اس وقت رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مساجد کے اندر عبادات و اذکار سمیت روحانی سرگرمیوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو دہلی متعدد مساجد کا گھر ہے لیکن ان میں شیعہ جامع مسجد کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ پرانی دہلی میں کشمیری گیٹ کی بھیڑ بھاڑ والی گلیوں میں شان سے کھڑی اس 182 سالہ قدیم مسجد کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ مغلیہ دور کی یہ عبادت گاہ پرانی دہلی علاقے کی واحد شیعہ واحد شیعہ جامع مسجد ہے۔ اس مسجد میں داخل ہو کر تاریخ کی بازگشت کو اب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مسجد دہلی جنکشن ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے اور کشمیری گیٹ پولیس اسٹیشن کے بالکل بغل واقع ہے۔
بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے وزیر اعظم نے بنوائی تھی مسجد
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں مسجد کی انتظامی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری سرفراز حسین نے انکشاف کیا کہ مسجد کی تعمیر سنہ 1844ء میں ہوئی تھی۔ اسے نواب حامد علی خان نے بنوایا تھا۔ نواب حامد علی نے اس وقت کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آگے چل کر اس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پہلی بار سنہ 1899 میں انتظامیہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ کمیٹی سنہ 1930 میں باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہوئی۔ تب سے لے کر اب تک علما اور کمیٹی کے ارکان کی کئی نسلیں اس تاریخی مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزر گئیں۔
182 سالہ قدیم پرانی شیعہ جامع مسجد
سرفراز حسین نے بتایا کہ یہ پرانی دہلی کی واحد شیعہ جامع مسجد ہے۔ اسے اہل تشیع کی شاہی جامع مسجد بھی کہتے ہیں۔ مزید برآں، ہماری کمیٹی کل چھ مساجد اور ایک امام باڑے کا انتظام و انصرام سنبھالتی ہے۔ ہر جمعہ کو دہلی میں مقیم شیعہ مسلمانوں کی اکثریت نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں نمازیوں کی بڑی تعداد دیکھنے میں آتی ہے اور بڑے ہی ہم آہنگی کے ماحول میں نماز ادا کی جاتی ہے۔
انڈو-اسلامک طرزِ تعمیر
انتظامی کمیٹی کے ارکان نے وضاحت کی کہ یہ مسجد اپنے بڑے سائز کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ شیعہ جامع مسجد میں تین گنبد اور دو مینار ہیں۔ اسے ہند-فارسی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، جس میں محراب والے دروازے، پیچیدہ نقش و نگار اور پھولوں کی خوبصورت تزئین جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ مسجد کا مرکزی دروازہ موری گیٹ یعنی دہلی جنکشن ریلوے اسٹیشن کی طرف سے کھلتا ہے۔
جامع مسجد شیعہ فرقے کی پہچان کا ایک اہم مرکز
مقامی عالم دین مولانا ممتاز علی نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ (روزہ) رکھنا، نماز تراویح ادا کرنا، اور عبادت کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ افطار کے وقت، تمام روزے دار ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ سال 1947 سے پہلے یہاں کی شیعہ برادری کی آبادی کافی زیادہ تھی اور خوشحال بھی۔ تاہم، تقسیم ہند کے بعد بہت سے خاندان پاکستان ہجرت کر گئے، جب کہ ایک بڑی تعداد دہلی-این سی آر کے دوسرے حصوں میں آباد ہو گئی۔
مولانا نے کہا کہ یہ مسجد اپنے آپ میں ایک طویل تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس نے مغل دور کے بعد برطانوی نوآبادیاتی دور سے لے کر جدید دور تک پھیلی ہوئی تاریخی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ متعدد تبدیلیوں کے باوجود یہ مسجد آج تک شیعہ برادری کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کا ایک اہم مرکز ہے۔ ایڈووکیٹ غفار حسین بتاتے ہیں کہ یہ مسجد مقامی کمیونٹی میں انتہائی عقیدت اور اہمیت کا مقام رکھتی ہے۔
