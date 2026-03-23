آگرہ میں 18 گایوں کی تڑپ کر موت، 12 مویشیوں کا علاج جاری
اتوار کی دوپہر کو 30 گائیں گھاس چرنے کے لیے باہر گئی تھیں۔ اس دوران ان کی حالت بگڑ گئی۔
Published : March 23, 2026 at 8:41 AM IST
آگرہ: اتوار کو فتح پور سیکری بلاک کے دورا گاؤں میں واقع درواسا گڑھ گوشالہ میں مویشیوں کی صحت اچانک خراب ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تیس گائیں باہر چرنے گئیں تھیں جن میں سے 18 کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر ویٹرنری ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی۔ تمام مردہ مویشیوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور بیمار گایوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔
دورا گاؤں میں درواس گڑھ گوشالہ کے مالک کا نام مہاویر سنگھ ہیں۔ اس میں تقریباً 60 گائیں رہتی ہیں۔ وہ پانی پینے اور چرنے کے لیے ہر روز گوشالہ سے باہر نکلتی ہیں۔ اتوار کی دوپہر کو مویشی چرنے نکلے تھے۔ اس دوران ان کی حالت بگڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اچانک کئی گائیں زمین پر گر گئیں۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔
یہ دیکھ کر گوشالہ کے ملازم گھبرا گیا اور فوری طور پر گوشالہ کے مالک کو اطلاع دی۔ تب تک تھوڑی ہی دیر میں کئی مویشی مر گئے۔ اچانک بڑی تعداد میں مویشیوں کی موت کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ، پولیس، محکمہ ویٹرنری کے حکام اور دیگر متعلقہ ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں۔ کاؤشیڈ آپریٹر مہاویر سنگھ نے بتایا کہ 30 مویشی بیمار ہو گئے تھے جن میں سے 18 کی موت ہو گئی ہے۔ بارہ کی حالت تشویشناک ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔
ضلع ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر ڈی کے پانڈے نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر فتح پور سیکری سے ویٹرنری سپرنٹنڈنٹ کی قیادت میں ایک ٹیم کو بیمار مویشیوں کے علاج کے لیے بھیجا گیا ہے۔ موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔ لیب ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں کسی بھی انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مردہ مویشیوں کو جے سی بی مشین کے ذریعے مقررہ طریقہ کار کے مطابق دفن کیا جا رہا ہے۔