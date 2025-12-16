لکھنؤ میں نویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کر لی، گھر والوں کے ڈانٹنے اور موبائل فون نہ ملنے پر تھا پریشان
Published : December 16, 2025 at 5:07 PM IST
لکھنؤ: راجدھانی میں ایک نوجوان نے موبائل فون استعمال نہ کرنے سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ نوجوان نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس نے اپنے امتحانات میں کم نمبر حاصل کیے تھے جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس پر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اسی غصے کی وجہ سے طالب علم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
یہ واقعہ لکھنؤ کے وکاس نگر تھانہ علاقے میں پیش آیا۔ گھر والے بے چین ہیں بے قرار ہیں، ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے بھی نظر آئے کہ ان دنوں بچوں میں موبائل کی لت زیادہ بڑھ رہی ہے۔
ڈانٹنے اور فون چھیننے سے پریشان تھا آریان
وکاس نگر کے ایس او آلوک کمار سنگھ نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع منگل کی صبح ملی۔ مقتول کی عمر صرف 16 سال تھی اور وہ نویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کل رات اس کے کم امتحانی نمبروں پر اسے ڈانٹا تھا۔
اسے کہا گیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ اس سے اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ اپنا موبائل فون استعمال نہ کرے اور اس کا فون چھین لیا۔ آریان ڈانٹنے اور فون چھیننے سے پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہو۔
آریان کی موت موضوع بحث بن گئی
متوفی کے والد نے بتایا کہ اس رات بچہ سو گیا تھا۔ صبح جب وہ اسے جگانے گئے تو وہ پنکھے سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ بچے پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کو کہا تھا۔
واقعہ کے بعد خاندان میں خوف کا ماحول ہے۔ گھر میں افراتفری ہے۔ آریان کی موت موضوع بحث بن گئی ہے، لوگ و رشتہ دار حیران ہیں کہ اتنی معمولی بات پر کوئی خودکشی کیسے کر سکتا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔