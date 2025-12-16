ETV Bharat / state

لکھنؤ میں نویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کر لی، گھر والوں کے ڈانٹنے اور موبائل فون نہ ملنے پر تھا پریشان

وکاس نگر کے ایس او آلوک کمار سنگھ نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع منگل کی صبح ملی۔ مقتول کی عمر صرف 16 سال تھی۔

16 year old boy suicide after not getting mobile phone in lucknow Urdu News
لکھنؤ میں نویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کرلی (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 16, 2025 at 5:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: راجدھانی میں ایک نوجوان نے موبائل فون استعمال نہ کرنے سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ نوجوان نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس نے اپنے امتحانات میں کم نمبر حاصل کیے تھے جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس پر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اسی غصے کی وجہ سے طالب علم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔

یہ واقعہ لکھنؤ کے وکاس نگر تھانہ علاقے میں پیش آیا۔ گھر والے بے چین ہیں بے قرار ہیں، ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے بھی نظر آئے کہ ان دنوں بچوں میں موبائل کی لت زیادہ بڑھ رہی ہے۔

ڈانٹنے اور فون چھیننے سے پریشان تھا آریان

وکاس نگر کے ایس او آلوک کمار سنگھ نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع منگل کی صبح ملی۔ مقتول کی عمر صرف 16 سال تھی اور وہ نویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کل رات اس کے کم امتحانی نمبروں پر اسے ڈانٹا تھا۔

اسے کہا گیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ اس سے اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ اپنا موبائل فون استعمال نہ کرے اور اس کا فون چھین لیا۔ آریان ڈانٹنے اور فون چھیننے سے پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہو۔

آریان کی موت موضوع بحث بن گئی

متوفی کے والد نے بتایا کہ اس رات بچہ سو گیا تھا۔ صبح جب وہ اسے جگانے گئے تو وہ پنکھے سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ بچے پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کو کہا تھا۔

واقعہ کے بعد خاندان میں خوف کا ماحول ہے۔ گھر میں افراتفری ہے۔ آریان کی موت موضوع بحث بن گئی ہے، لوگ و رشتہ دار حیران ہیں کہ اتنی معمولی بات پر کوئی خودکشی کیسے کر سکتا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

مرزا پور میں نابالغ جوڑے کی خودکشی کی کوشش، گرل فرینڈ نے اسپتال میں دم توڑا، بوائے فرینڈ کے خلاف کیس درج

گورکھپور میں نوجوان خاتون کا بے دردی سے قتل؛ شادی کی تقریب میں باتھ روم سے خون میں لت پت ملی لاش

سیکس ورکر نے پیسوں کے لین دین پر جھگڑا کیا، پھر اس کا قتل کردیا گیا، لاش کے پاس بیٹھ گیا قاتل

خاتون نے اپنے شوہر کو زبردستی پلایا زہر، قتل کی پلاننگ ایسے کی لگے خودکشی، ایسے ہوا انکشاف

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟؟؟

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی

TAGGED:

LUCKNOW SUICIDE CASE LATEST NEWS
16 YEAR OLD BOY SUICIDE LUCKNOW
HANGED FOR NOT FINDING MOBILE PHONE
SUICIDE BY 16 YEAR OLD BOY
SUICIDE AFTER NOT GETTING MOBILE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.