سعودی عرب میں حوثی حملوں کے باعث پھنسے گجرات کے 15 عمرہ زائرین 4 روزہ مشکلات کے بعد بخیریت وطن پہنچ گئے
زائرین پہلے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے طائف تک بذریعہ سڑک سفر کیا، جس کے بعد وہ سلطنتِ عمان کے راستے ممبئی پہنچے۔
Published : October 17, 2026 at 2:49 PM IST
کچھ: ریاست گجرات کے علاقوں کَچھ اور سوراشٹرا سے تعلق رکھنے والے 15 زائرین رواں ہفتے کے اوائل میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچے تھے، جنہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد وہ وہاں پھنس جائیں گے۔ ان حملوں کے پیشِ نظر متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس کے باعث کئی ہندوستانی زائرین سعودی عرب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ تاہم اب کَچھ اور سوراشٹرا سے تعلق رکھنے والے 15 زائرین بحفاظت گجرات واپس پہنچ چکے ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، زائرین نے پہلے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے طائف تک بذریعہ سڑک سفر کیا، جس کے بعد وہ سلطنتِ عمان کے راستے ممبئی پہنچے۔ ممبئی آمد کے بعد انہیں ٹرین کے ذریعے گجرات پہنچایا گیا۔ چار روز تک مسلسل سخت پریشانی اور مشکلات جھیلنے کے بعد وطن واپسی اور اپنے اہل خانہ سے ملاقات پر زائرین نے سکون کی سانس لیا۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والے سریندر نگر ضلع کے 4 زائرین ہفتے کے روز اپنے گھر پہنچے۔
حکام نے بتایا کہ زائرین کو ایک متبادل راستے سے واپس لایا گیا۔ باقاعدہ پروازوں کی عدم دستیابی کے باعث متبادل ذرائع تلاش کیے گئے اور مختلف ٹرانسپورٹ ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کی ہندوستان واپسی ممکن بنائی گئی۔ اس کٹھن آزمائش کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک عمرہ زائر نے کہاکہ "میں اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گیا تھا لیکن ہم وہاں پھنس گئے۔ سعودی عرب میں پروازوں کی منسوخی کے بعد ہمیں پہلے بذریعہ سڑک عمان لے جایا گیا، جہاں سے ہم پرواز کے ذریعے ممبئی پہنچے‘‘۔
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سعودی عرب میں پیش آنے والے حملوں کے دوران وہ اور ان کے اہل خانہ کو چار دنوں تک مختلف مقامات پر قیام کرنا پڑا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہاکہ "ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہم بحفاظت بھارت پہنچ گئے ہیں۔"