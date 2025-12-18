گاؤں میں برہنہ پہنچی لڑکی: مہاراشٹر کے سانگلی میں چودہ سالہ اسکولی لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، ہسٹری شیٹر نے دوست کے ساتھ جرم کو دیا انجام

گاؤں میں برہنہ پہنچی لڑکی: مہاراشٹر کے سانگلی میں چودہ سالہ اسکولی لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، ہسٹری شیٹر نے دوست کے ساتھ جرم کو دیا انجام
متاثرہ کو گنے کے کھیت میں گینگ ریپ کرنے والے افراد برہنہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لڑکی ایک کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں پہنچی۔
Published : December 18, 2025 at 4:54 PM IST
سانگلی، مہاراشٹر: 14 سالہ لڑکی کو دو افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی وجہ سے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ ان افراد نے متاثرہ کو مارا پیٹا، گنے کے کھیت میں اس کی عصمت دری کی اور فرار ہونے سے پہلے اسے برہنہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد متاثرہ لڑکی برہنہ حالت میں گاؤں تک ایک کلومیٹر تک چل کر آئی، جس سے ہلچل مچ گئی۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی رات والاوا تعلقہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ اس کی عصمت دری کرنے والے دو افراد کے نام ہریتھک مہاپورے اور آشیش کھمبے ہیں۔ اس معاملے میں دونوں افراد کو ایشور پور پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ انسانیت کو داغدار کرنے والے اس دل دہلا دینے والے واقعہ پر سانگلی ضلع میں غم و غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس واقعہ سے پورا مہاراشٹر ہل گیا ہے۔
دو آدمی اسے گنے کے کھیت میں لے گئے اور اس کی عصمت دری
16 دسمبر کو، تقریباً 8:30 بجے، 8ویں کلاس میں پڑھنے والی لڑکی کے ساتھ والاوا تعلقہ کے ایک گاؤں میں گنے کے کھیت میں دو نوجوانوں نے اجتماعی عصمت دری کی۔ اس سے پہلے متاثرہ شام کو گھر پر تھی، مشتبہ عصمت دری کرنے والے ہریتک مہاپورے نے متاثرہ کو فون کیا اور اسے گھر سے باہر بلایا۔ چونکہ ہریتک مہاپورے اس کا ایک جاننے والا تھا، اس لیے متاثرہ لڑکی ہریتھک کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد، ہریتک، متاثرہ اور ہریتک کا دوست، تین لوگ، ایک ٹو وہیلر پر گاؤں کے باہر گنے کے کھیت میں پہنچے۔
جب متاثرہ نے اپنے کپڑے اتارنے سے انکار کیا تو اسے بیلٹ سے مارا گیا
سب سے پہلے ریتک نے متاثرہ کو اپنے کپڑے اتارنے کو کہا۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا، ریتک نے اپنی بیلٹ اتار دی اور متاثرہ کو مارنا شروع کردیا۔ لڑکی چیخنے لگی۔ اس کے بعد ملزم آشیش کھمبے نے متاثرہ کا منہ دبایا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کے کپڑے اتارنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد ہریتک مہاپورے اور آشیش کھمبے دونوں نے باری باری متاثرہ کے ساتھ زیادتی کی۔ تشدد کے واقعے کے بعد دونوں افراد متاثرہ کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر فرار ہوگئے۔
صدمے سے متاثرہ لڑکی برہنہ گاؤں پہنچی
یہ سارا ظالمانہ واقعہ رات 8:30 کے قریب پیش آیا۔ اس کے بعد اندھیرے میں خوفزدہ متاثرہ لڑکی نے گنے کے کھیت میں کچھ وقت گزارا۔ 11:30 سے 12 بجے کے قریب متاثرہ لڑکی برہنہ حالت میں گنے کے کھیت سے باہر آئی اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ متاثرہ لڑکی ایک کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے بعد گاؤں پہنچی۔ اس وقت آس پاس کے شہری اس معاملے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو کپڑے دیے اور ایشور پور پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ جس کے بعد خواتین پولیس موقع پر پہنچی اور متاثرہ لڑکی کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے لے گئی۔
متاثرہ لڑکی نے اپنی آزمائش بیان کی
پولیس نے متاثرہ لڑکی سے پولیس اسٹیشن میں واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس وقت متاثرہ لڑکی نے اپنی ذہنی کوفت سنائی۔ اس کے بعد، ایشور پور پولیس نے متاثرہ لڑکی کی ماں کی شکایت کی بنیاد پر ملزمین، ہریتک مہاپورے (عمر 27) اور آشیش کھمبے (عمر 31) کے خلاف پوکسو (POCSO) ایکٹ سمیت مختلف جرائم درج کیے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ایشور پور پولیس نے دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا۔
نابالغ لڑکی کے ساتھ عصمت دری اور قتل کا الزام
اس سلسلے میں ایشور پور تھانے کے پولس انسپکٹر سومناتھ واگھ نے بتایا کہ 16 دسمبر کی رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے کچھ شہریوں نے 112 پر کال کی، اس کے بعد جب ہماری خاتون عملہ اس جگہ پر پہنچی تو لڑکی کو برآمد کیا گیا، اس کے بعد اسے تھانے لایا گیا اور دو نوجوانوں نے اس سے مزید پوچھ گچھ کی، اس نے مزید بتایا کہ اس سے زیادتی کی گئی۔ ہریتک مہاپورے اور آشیش کھمبے، جو ان کے جاننے والے ہیں، ان تمام معاملات میں ایک شکایت درج کرائی گئی ہے اور اس کے مطابق دونوں کو اس معاملے میں عدالت میں چارج شیٹ بھی داخل کیا جائے گا۔
ملزم، ہریتک مہاپورے اور متاثرہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ان کی جان پہچان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہریتک مہاپورے اور اس کے دوست نے یہ ظلم کیا۔ ریتک مہاپورے پولیس ریکارڈ پر ایک بدنام زمانہ مجرم ہے۔ ان کے خلاف پہلے بھی مکوکا کے تحت کارروائی کی جا چکی ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے خلاف قتل، حملہ، اقدام قتل اور چوری سمیت سنگین جرائم درج ہیں۔