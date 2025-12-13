ٹیوشن پڑھنے گئی 14 سالہ طالبہ کے ساتھ عصمت ریزی، استاد کے نابالغ بھائی پر الزام، پولیس کر رہی ہے تفتیش
پولیس افسر نے بتایا کہ جب طالبہ 9 دسمبر کو ٹیوشن سے گھر واپس آئی تو وہ بہت خوفزدہ تھی۔
Published : December 13, 2025 at 5:25 PM IST
جے پور: راجستھان کی راجدھانی جئے پور کے امیر تھانہ علاقے میں ایک انتہائی سنگین اور سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک 14 سالہ طالبہ نے گزشتہ چار سالوں میں بار بار عصمت دری کا الزام عائد کیا ہے۔الزام خاتون ٹیچر کے بھائی پر لگایا ہے جس کی عمر تقریباً 17 سال بتائی جاتی ہے۔
آمرے پولیس اسٹیشن کے افسر گوتم دوتاسرا کے مطابق، متاثرہ آٹھویں جماعت کی طالبی ہے جو آمرے کے علاقے کی ایک کالونی میں باقاعدگی سے ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ الزام ہے کہ ٹیوشن پڑھانے والی خاتون ٹیوٹر کا بھائی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبہ کو لالچ دے کر اپنے کمرے میں لے جاتا اور زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کرتا۔ اس نے بار بار دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دے گا۔ خوف کے مارے نابالغ طالبہ خاموش رہی اور اس گھناؤنے جرائم کو برداشت کرتی رہی۔
وہ چار سال سے عصمت دری کرتا رہا: پولیس افسر نے بتایا کہ جب طالبہ 9 دسمبر کو ٹیوشن سے گھر واپس آئی تو وہ بہت خوفزدہ تھی۔ پہنچ کر وہ اچانک اپنی ماں کے سامنے رونے لگی۔ اپنے گھر والوں سے بار بار پوچھ گچھ کے بعد، اس نے اپنی آزمائش کو بیان کرنے کی ہمت پیدا کی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ استاد کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور گزشتہ چار سال سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہا تھا۔
تحقیقات میں مصروف پولیس: اس بات کا علم ہوتے ہی گھر والوں کو صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد وہ آمیرے پولیس اسٹیشن گئے اور ریپ کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس اسٹیشن کے افسر گوتم دوتاسرا نے بتایا کہ شکایت ملنے پر فوری طور پر مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ کیس پاکسو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے متاثرہ کا طبی معائنہ کرایا ہے۔ متاثرہ خاتون اور اس کے اہل خانہ کے بیانات بھی قلمبند کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیشن آفیسر کے مطابق تفتیش جاری ہے جلد ملزمان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔