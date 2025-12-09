14 سالہ لڑکی گھر سے بھاگی، 12 سال بعد شوہر اور 4 سالہ بچے کے ساتھ آئی واپس
انسٹاگرام ریل دیکھنے کے بعد لڑکی کے اہل خانہ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے 400 کلومیٹر کا سفر کیا۔
بھوپال: نابالغ بچے معمولی باتوں پر غصے میں گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بھوپال سمیت پورے مدھیہ پردیش میں اس طرح کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بچے غلط راستے یا غلط لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ دوسرے انسانی سمگلنگ کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ تاہم، بھوپال پولیس نے کامیابی سے 69 لڑکیوں اور 11 لڑکوں کا سراغ لگایا ہے جو اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گئے تھے۔ یہ بچے اپنے گھروں سے سینکڑوں کلومیٹر دور استحصال اور مشقت کا سامنا کرنے پر مجبور تھے۔
لاپتہ لڑکی شوہر اور بچے کے ساتھ واپس آگئی
دارالحکومت کے پپلانی تھانے کے علاقے میں رہنے والی آٹھویں جماعت کی طالبہ 14 سالہ لڑکی 2013 میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی والدہ، ایک ٹیچر، غصے میں گھر سے چلی گئیں۔ اس کے والدین نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس گزشتہ 12 سالوں سے لڑکی کی تلاش کر رہی تھی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ لیکن پولیس کی جانب سے چلائے جانے والے آپریشن مسکان کے تحت ایک بار پھر اس کیس کی نئی تحقیقات شروع کردی گئیں۔
اس مقصد کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ مشتبہ افراد اور لاپتہ خاتون کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ لاپتہ خاتون کو ایک سال قبل اپنے شوہر اور ایک بچے کے ساتھ رائسین میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد بھوپال پولیس نے مشتبہ اور لاپتہ خاتون سے وابستہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے رائسین کا گشت شروع کیا۔ انہوں نے اہل خانہ کی کال ڈیٹیل پر بھی نظر رکھی۔ اس دوران ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انکشاف کیا کہ لڑکی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ چنئی میں رہتی ہے اور حال ہی میں کام کے لیے بھوپال واپس آئی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے ان ممکنہ مقامات کی تلاشی لی اور لڑکی کو ڈھونڈ نکالا۔
لڑکی نے اپنی 12 سال پہلے کی کہانی سنائی
ایڈیشنل پولیس کمشنر اودھیش گوسوامی نے بتایا کہ جو خاتون 12 سال قبل گھر سے نکلی، بھوپال ریلوے اسٹیشن پہنچی اور گجرات جانے والی ٹرین میں سوار ہوئی۔ وہاں سے وہ کام کی تلاش میں کئی دنوں تک گجرات ریلوے اسٹیشن پر رہی۔ تاہم کام نہ ملنے کے بعد وہ بھوپال واپس چلی گئیں لیکن گھر واپس نہیں آئی۔ اس وقت رائسین کا ایک نوجوان جو لڑکی کا جاننے والا تھا اور چنئی میں کام کرتا تھا، اسٹیشن پر اس سے ملا۔ لڑکی نے اسے اپنی پریشانیوں سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ چنئی چلی گئی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے شادی کر لی۔ اس طرح لاپتہ خاتون 13 سال بعد مل گئی۔
12ویں جماعت میں 98 فیصد سکور کرنے کے بعد بھاگ گئی
ایک اور کیس میں، تھانہ سٹیشن بجاریہ کے علاقے کی رہائشی ایک 17 سالہ نابالغ لڑکی جنوری 2025 میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے 12ویں جماعت میں 98 فیصد نمبر حاصل کیے تھے، لیکن اپنے والد سے اختلاف کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پولیس نے لڑکی کی تلاش کے لیے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ اس کے والدین کے موبائل فون سے ایک سی ڈی آر (سی ڈی آر) حاصل کیا گیا۔ بھوپال ریلوے اسٹیشن کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں لاپتہ لڑکی کو گورکھپور ایکسپریس ٹرین (15024) میں اکیلے سوار ہوتے دیکھا گیا۔ پولیس کو ملنے کے بعد لڑکی نے بتایا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن خاندانی مشکلات کا سامنا تھا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے بھوپال اسٹیشن سے للت پور کا سفر کیا، جہاں وہ چند گھنٹوں کے لیے اتری، اور پھر اندور چلی گئی۔
انسٹاگرام ریلز بنانے کے بعد مقام کا انکشاف
ایڈیشنل پولیس کمشنر مونیکا شکلا نے بتایا کہ 16 سالہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ باگسیوانیا پولیس اسٹیشن میں 7 نومبر کو درج کی گئی تھی۔ لاپتہ لڑکی کو بنگلور سے 400 کلومیٹر دور ڈنڈیگل میں ایک ڈالر کی فیکٹری سے برآمد کر کے واپس بھوپال لایا گیا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنی ماں سے لڑائی کے بعد گھر سے نکلی اور بھوپال ریلوے اسٹیشن پر مدراس جانے والی ٹرین میں سوار ہوئی۔
راستے میں خواتین کے ڈبے میں ایک خاتون مسافر نے اسے ڈنڈیگل میں ایک فیکٹری میں نوکری کے بارے میں بتایا اور وہ اس کے ساتھ ڈنڈیگل چلی گئی اور فیکٹری کے رہائشی ہاسٹل میں رہنے اور کام کرنے لگی۔ لاپتہ لڑکی کے ایک دوست نے، جو فیکٹری ہاسٹل میں اس کی روم میٹ تھی، اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے اس کی تصاویر انسٹاگرام پر اپ لوڈ کیں۔
نابالغ نے دو یا تین مختلف آئی ڈیز بنائی تھیں اور اپنی تصاویر اپ لوڈ کی تھیں، جن میں سے ہر ایک کے پس منظر کے طور پر رہائشی ہاسٹل تھا۔ پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے نے لاپتہ لڑکی کے والدین کو اس کی اطلاع دی۔ لڑکے سے پوچھ گچھ کرنے پر، اس نے ایک فون کال موصول ہونے کا انکشاف کیا۔ نمبر سے لوکیشن ڈنڈیگل کا پتہ چلا۔ کال کرنے پر فون نمبر بند پایا گیا۔ اس سلسلے کی بنیاد پر، بھوپال پولیس کی ایک ٹیم ڈنڈیگل کے لیے روانہ ہوئی، جہاں لڑکی کو بحفاظت نکال لیا گیا۔