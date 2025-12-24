بار بار جنسی زیادتی کے باعث 14 سالہ لڑکی حاملہ ہو گئی، عدالت نے باپ کو سزائے موت سنا دی
ایک باپ نے اپنی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے حاملہ کر دیا۔ماں نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔
Published : December 24, 2025 at 6:34 PM IST
ترونیل ویلی: تمل ناڈو میں نیلائی پاکسو خصوصی عدالت نے ایک باپ کو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی ہے۔ ترونیل ویلی ضلع کے نانگونری کے ایک 47 سالہ مزدور پر اپنی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے۔
الزام ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی نے مبینہ طور پر اس بارے میں اپنی ماں کو بتایا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ باپ کے ناروا رویے کی وجہ سے لڑکی کے جسم میں کچھ دنوں کے بعد تبدیلیاں نظر آئیں۔ ماں اسے فوراً ہسپتال لے گئی اور ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹروں نے لڑکی کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ ہے۔
ماں نے نانگونیری آل ویمن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ شکایت میں خاتون نے کہا کہ اس کے شوہر نے اس کی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے لڑکی کے والد کو گرفتار کرلیا۔
پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سلمبراسن کی رہنمائی میں ننگنیری آل ویمن پولیس اسٹیشن نے مختصر وقت میں شواہد اکٹھے کرکے عدالت میں جمع کرادیئے۔ مقدمے کی سماعت ترونیلویلی پاکسو خصوصی عدالت میں جج سریش کمار کے سامنے ہوئی۔ سرکاری وکیل اوشا نے متاثرہ کی جانب سے مضبوط دلائل پیش کئے۔ سات ماہ کی سماعت کے بعد آج (24 دسمبر) دوپہر 12 بجے فیصلہ سنایا گیا۔
کیس کی سماعت کرنے والے جج جسٹس سریش کمار نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جس باپ کو اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس نے ایسا گھناؤنا فعل کیا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو معاشرے میں ناقابل معافی ہے۔ جج نے کہا کہ یہ مکمل طور پر ثابت ہوچکا ہے کہ یہ ایک سنگین سماجی ظلم ہے۔ جج نے اپنے فیصلے میں ملزم کو سزائے موت سنائی۔
اس کے علاوہ ملزم والد پر 25 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جسٹس سریش کمار نے تمل ناڈو حکومت کو بھی حکم دیا کہ وہ متاثرہ کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرے۔ دریں اثنا، پولیس افسران اور سرکاری وکیلوں کی جانب سے جرم کے صرف سات ماہ کے اندر ملزم کو سزائے موت سنانے پر بڑے پیمانے پر تعریفیں مل رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ بچوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کے لیے سخت وارننگ کا کام کرے گا۔