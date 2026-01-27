پتنگ اڑانے سے منع کیا، نویں جماعت کے طالب علم نے پتنگ کے لیے جان دے دی، ماں سے ہوگیا تھا ناراض
سٹی ایس پی آیوش وکرم سنگھ نے بتایا کہ لڑکے کے گھر والوں نے اسے لوک پریہ اسپتال پہنچایا، جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔
Published : January 27, 2026 at 9:44 AM IST
میرٹھ: پتنگ اڑانے سے روکنے پر ایک نوجوان نے خودکشی کرلی۔ وہ نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ صبح سے پتنگیں اُڑا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا جس سے اس نے برداشت نہ کرکے خودکشی کرلی۔
صبح سے پتنگ اڑا رہا تھا
سٹی ایس پی آیوش وکرم سنگھ نے بتایا کہ میرٹھ کے نوچندی تھانہ علاقے کے سیکٹر 3 کے رہنے والے 14 سالہ اننت چوہان نے اپنی ماں کی ڈانٹ سے پریشان ہو کر اپنی جان لے لی۔ وہ ودیا مندر اسکول میں نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ صبح سے گھر پر پتنگیں اُڑا رہا تھا۔
ماں کے ڈانٹنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا
وہ اپنی ماں کے ڈانٹنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی گھنٹے بعد جب ماں کام سے واپس آئی تو اسے اپنے بیٹے کی لاش ملی۔ اننت کے والد ونے چوہان ٹیکسی چلاتے ہیں، جب کہ ان کی والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ طالب علم کے والد ونے چوہان نے بتایا کہ بسنت پنچمی کے تہوار سے کچھ دن پہلے اننت سارا دن پتنگ اڑاتے رہے تھے۔
والد نے بتایا کہ اننت کی ماں نے اسے دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹا تھا۔ شاید وہ اس بات سے پریشان تھا۔ اسے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اہل خانہ اسے لوک پریہ اسپتال لے گئے۔ ایس پی سٹی آیوش وکرم سنگھ نے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اسپتال نے طالب علم کی موت کی اطلاع پولیس کو دی۔ نوجوان کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔