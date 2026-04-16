گجویل کے سرکاری اسپتال میں بڑا کارنامہ: 139 کلو وزنی خاتون کا محفوظ زچگی آپریشن، بچی کی پیدائش
خاتون کی حالت کو دیکھتے ہوئے نجی اسپتالوں نے علاج سے انکار کردیا تھا اور آپریشن کی لاگت دو لاکھ روپے بتائی گئی تھی۔
Published : April 16, 2026 at 1:15 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں گجویل کے گورنمنٹ اسپتال میں ڈاکٹروں نے ایک نہایت پیچیدہ اور ہائی رسک کیس میں کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 139 کلو وزنی حاملہ خاتون کی بحفاظت ڈیلیوری کرائی، جس سے اہل خانہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ حاملہ خاتون سائی رام پوجا، جو میدک کے یاپرال کی رہائشی ہیں، موٹاپے اور تھائرائیڈ کے مسائل کے باعث حمل کے دوران شدید پیچیدگیوں کا شکار تھیں۔
ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کئی نجی اسپتالوں نے علاج سے انکار کر دیا تھا اور آپریشن کی لاگت بھی دو لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی تھی۔ بعد ازاں اہل خانہ نے گجویل کے سرکاری اسپتال سے رجوع کیا، جہاں ڈاکٹر اناپورنا کی نگرانی میں ایک خصوصی طبی ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں ڈاکٹر منجولا، ڈاکٹر تروینی، ڈاکٹر سشیلا، ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر مہپال شامل تھے۔
ڈاکٹروں نے تمام خطرات کے باوجود کامیابی کے ساتھ آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں پوجا نے 3.75 کلو وزنی صحت مند بچی کو جنم دیا۔ ماں اور بچی دونوں کی حالت مستحکم ہے اور انہیں چند دنوں میں اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔
ڈاکٹروں کے مطابق موٹاپا اور تھائرائیڈ جیسے مسائل اس کیس کو انتہائی خطرناک بنا رہے تھے، تاہم سرکاری اسپتالوں میں ایسے پیچیدہ کیسز کو کامیابی سے سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے۔