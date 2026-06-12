بہار: 132 فٹ اونچا موبائل ٹاور اور جنریٹر غائب، بکسر پولیس حیران
کمپنی کے مطابق جب ٹیم مقررہ مقام پر پہنچی تو وہاں ٹاور موجود ہی نہیں تھا۔ جنریٹر سیٹ اور دیگر آلات بھی غائب پائے گئے۔
Published : June 12, 2026 at 10:40 PM IST
بکسَر: بہار کے بکسر ضلع میں چوری کا ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ڈمراؤں کے ایک رہائشی علاقے سے 132 فٹ اونچا موبائل ٹاور، 15 کے وی اے جنریٹر اور دیگر تکنیکی آلات مبینہ طور پر غائب ہوگئے۔ واقعہ اس وقت منظرِ عام پر آیا جب جی ٹی ایل انفراسٹرکچر کمپنی کے ملازمین کئی سال سے بند پڑے ٹاور کی مرمت کے لیے موقع پر پہنچے۔
کمپنی کے نمائندوں کے مطابق جب ٹیم مقررہ مقام پر پہنچی تو وہاں ٹاور موجود ہی نہیں تھا۔ جنریٹر سیٹ اور دیگر آلات بھی غائب پائے گئے۔ اس کے بعد کمپنی کی جانب سے ڈمراؤں پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی گئی۔ زمین مالک ہریناتھ یادو نے بتایا کہ 2010 میں کمپنی نے ان کی زمین پر ٹاور نصب کرنے کے لیے 12 سالہ معاہدہ کیا تھا، جو 2022 میں ختم ہوگیا۔
ان کے مطابق معاہدہ ختم ہونے کے بعد کمپنی نے کرایہ ادا کرنا بند کر دیا تھا اور انہیں چار مرتبہ نوٹس بھیجا گیا، مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹاور تقریباً 15 سال سے وہاں موجود تھا، لیکن گزشتہ 15 سے 20 دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابتدا میں لوگوں نے سمجھا کہ کمپنی نے خود اسے ہٹا دیا ہوگا، مگر جب چوری کی شکایت درج ہوئی تو معاملہ پورے علاقے میں بحث کا موضوع بن گیا۔
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بکسَر کے ایس پی شبھم آریہ نے کہا کہ شکایت موصول ہوگئی ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ زمین مالک اور دیگر متعلقہ افراد سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اتنا بڑا ٹاور رہائشی علاقے سے کیسے ہٹایا گیا اور کسی کو خبر کیوں نہ ہوئی۔