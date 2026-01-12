کاٹنے پر مشتعل نوجوان نے کتے اور 12 پلوں کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ مار ڈالا، ملزم گرفتار
اترپردیش کے بستی ضلع میں رودھولی تھانہ حلقے میں کتے کے کاٹنے سے مشتعل نوجوان نے خوفناک قدم اٹھا لیا۔
Published : January 12, 2026 at 10:14 AM IST
بستی: اترپردیش کے ضلع بستی میں واقع رودھولی تھانہ حلقے کے منگراہا چوراہے پر کتے کے کاٹنے سے مشتعل نوجوان نے انسانیت کو تار تار کر دیا۔ مشتعل نوجوان نے نہ صرف اسے کاٹنے والے کتے کو بلکہ پاس میں موجود 12 پلوں کو بھی لاٹھی سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو پولیس کو معاملے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے چارج شیٹ داخل کی۔
رودھولی کے ڈی ایس پی کلدیپ یادو نے بتایا کہ یہ واقعہ گذشتہ اتوار کو پیش آیا۔ ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم کلیم اللہ کا تعلق مینی گاؤں سے ہے۔ کلیم اللہ ایک کاروباری ہے۔ وہ اتوار کو کسی کام کے سلسلے میں منگراہا چوراہے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک کتے نے کاٹ لیا۔ مشتعل ہو کر کلیم اللہ نے پہلے کاٹنے والے کتے کو ڈنڈے سے پیٹ کر مار ڈالا۔ اس کے بعد وہاں موجود 12 پلوں کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد وہ جائے وقوعہ سے چلا گیا تھا۔
جب مقامی لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو معاملہ طول پکڑ گیا۔ ہندو یووا واہنی کے سابق ضلع صدر ونے سنگھ کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ بعد ازاں ملزم پر نقص امن کی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ مردہ کتوں کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ جانوروں کی فلاح و بہبود کی تنظیموں نے ملزمان کے خلاف اینیمل کریویلٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رودھولی کے ڈی ایس پی کلدیپ یادو نے بتایا کہ ملزم کو بی این ایس کی دفعہ 325 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔