لکھنؤ میں گیارہویں جماعت کی طالبہ کی مشتبہ حالت میں موت، لاش جنگل سے ملی

وہ شام کو گھر سے نکلی تھی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

11th class Girl student died under suspicious circumstances lucknow Urdu News
لکھنؤ میں 11ویں جماعت کی ایک طالبہ کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 22, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read
لکھنؤ: راجدھانی کے بخشی کا تالاب تھانہ علاقے میں 11ویں جماعت کے ایک طالبہ کی لاش جنگل کے درخت سے مشتبہ حالات میں لٹکی ہوئی ملی۔ طالبہ گھر میں رات کا کھانا پکانے کے بعد بیت الخلاء گئی تھی۔ جب وہ گھنٹوں تک واپس نہ آئی تو اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کی۔ اس کی لاش گاؤں کے باہر جنگل میں چلوال کے درخت پر ساڑھی کے پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ پولیس معاملے کو مشکوک قرار دے کر تفتیش کر رہی ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔

رات کا کھانا پکانے کے بعد گھر سے نکلا: 11ویں جماعت کا طالبہ بخشی کا تالاب تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر والوں کے مطابق اس نے شام کو سب کے لیے کھانا پکایا اور پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ گھر واپس نہ آئی تو اس کے گھر والے پریشان ہوگئے اور اس کی تلاش شروع کردی۔ اس کی لاش جنگل میں ساڑھی سے لٹکی ہوئی ملی۔ پولیس کو فوری اطلاع دی گئی۔

پولیس نے کیا کہا: انسپکٹر بی کے ٹی سنجے کمار سنگھ نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ واقعے کے پیچھے محرکات یا نوجوان نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا تاحال سامنے نہیں آسکا۔ پولیس نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا تاہم کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ اور وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔

SUSPICIOUS DEATH OF GIRL STUDENT
11TH CLASS GIRL STUDENT KILLED
LUCKNOW TODAY NEWS IANS
GIRL STUDENT MURDER IN LUCKNOW
GIRL STUDENT DIED UNDER SUSPICIOUS

ایڈیٹر کی پسند

