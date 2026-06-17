میسور کے اسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے درمیان 11 مریضوں کی موت، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے لاپرواہی کا اظہار کیا
میسور کے جے دیوا اسپتال میں داخل 11 لوگوں کی 24 گھنٹے کے اندر موت ہوگئی۔ اسپتال میں بدانتظامی کے الزامات سامنے آئے ہیں۔
Published : June 17, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 7:28 PM IST
میسور (کرناٹک): شہر کے ایک اسپتال میں 24 گھنٹوں کے اندر 11 مریضوں کی موت کے بعد ڈاکٹروں پر لاپرواہی کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ واقعہ میسور کے میٹاگلی کے جے دیوا اسپتال میں پیش آیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر 11 مریضوں کی موت کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کرنے کے بعد ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سدانند نے وضاحت جاری کرتے ہوئے الزامات کو مسترد کر دیا۔
میسور کے جے دیوا اسپتال میں منگل کی صبح 8 بجے سے بدھ کی صبح 8 بجے کے درمیان مرنے والے مریضوں کے رشتہ داروں نے ایک ویڈیو بنایا اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ویڈیو میں انہوں نے ڈاکٹروں اور ہسپتال پر ناکافی انتظامات کا الزام لگایا۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی۔
بعد ازاں، نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سدانند نے کہا اسپتال میں ڈاکٹروں کی کوئی غفلت یا کمی نہیں تھی۔ ہمارا اسپتال ایک ٹرسٹیری کیئر ریفرل اسپتال ہے اور یہاں میسور سمیت پانچ آس پاس کے اضلاع سے دل کی سنگین بیماریوں میں مبتلا مریض داخل ہوتے ہیں۔ عام مریضوں کا علاج مقامی اسپتالوں میں کیا جاتا ہے- صرف ہمارے اسپتالوں میں ہی مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے۔"
انہوں نے تسلیم کیا کہ منگل کی صبح 8 بجے سے بدھ کی صبح 8 بجے کے درمیان 11 افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ تعداد معمول سے زیادہ ہے لیکن زیادہ تر مرنے والے شدید دل کے دورے، ہارٹ فیل ہونے اور عمر سے متعلقہ صحت کے مسائل میں مبتلا تھے۔ جب انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا تو کچھ کی حالت انتہائی نازک تھی۔
ہسپتال کے اعدادوشمار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا 2025 میں، کل 21,500 مریض داخل کیے گئے، جن میں سے 1,845 کی موت ہوئی۔ ہسپتال میں مریضوں کی شرح اموات 5.7 فیصد ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں اوسطاً شرح اموات 6 سے 8 فیصد رہی ہے، جو کہ ٹرسٹیری ریفرل ہسپتال کے لیے بین الاقوامی سطح پر قابل قبول شرح ہے۔
ڈاکٹر سدانند نے اس الزام کی تردید کی کہ اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر وہیں رہے۔ مزید برآں، دو ٹرینی ڈاکٹروں سمیت تین ڈاکٹرز رات بھر ڈیوٹی پر رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مریضوں کو ضروری علاج فراہم کرتے ہیں اور لواحقین سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اس الزام کی کوئی بنیاد نہیں کہ وہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھے۔ جب ڈاکٹر آرام کر رہے تھے تو خالی کرسیوں کی ویڈیو بنائی گئی اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے۔
مرنے والوں کے نام: سید عارف پاشا (80)، ہریش بی آر (40)، بالاشنکر (65)، سمشننیشا (70)، راجو (54)، نینگ گوڑا (70)، مسینہ بانو (58)، گوپال راجو (55)، بیروجی راؤ (80)، سہیل خان (43)، نیلی (79)۔