مرزا میں خوفناک حادثہ، کئی گاڑیوں میں تصادم کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 9 مسافر زندہ جل گئے، 11 ہلاک
تصادم کے بعد دونوں کاروں میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے۔
Published : April 23, 2026 at 9:25 AM IST
مرزا پور: بدھ کی رات مرزا پور کے ڈرمنڈ گنج تھانہ حلقے میں 'بڑکا گھمان' موڑ کے قریب اس وقت چیخ و پکار مچ گئی جب ایک تیز رفتار ٹرک کی دو کاروں سے ٹکر ہو گئی۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ دونوں کاروں میں آگ بھڑک اٹھی اور اس میں سوار افراد سبھی افراد جل کر ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی شکار ایک بولیرو میں کل آٹھ افراد سوار تھے جن میں دو خواتین اور دو بچے شامل تھے۔ جب کہ دوسری کار سوئفٹ ڈیزائر میں صرف ڈرائیور تھا، یہ سبھی افراد جل کر ہلاک ہو گئے۔ وہیں ٹرک کا ہیلپر بھی دم توڑ گیا۔ اس حادثے میں نو افراد زندہ جل گئے۔ مرنے والوں کی کل تعداد 11 ہے۔
ٹرک اور ٹریلر کے درمیان پھنسی دونوں کاریں
اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچی پولیس نے سبھی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی ہیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ اپرنا رجت کوشک نے بتایا کہ مدھیہ پردیش سے مرزا پور کی طرف جا رہا ایک ٹریلر ٹرک آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے دو کاریں سوئفٹ ڈیزائر اور بولیرو چل رہی تھیں، تبھی پیچھے سے آ رہے چنے سے لدے ایک دوسرے ٹرک نے دونوں کاروں کو پیچھے سے ٹکر مار دی جس سے یہ کاریں آگے چل رہے ٹریلر سے ٹکرا گئیں۔ اس خوفناک تصادم کے باعث بولیرو اور سوئفٹ ڈزائر میں آگ لگ گئی جس سے بولیرو مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈرمنڈ گنج پولیس، ضلع مجسٹریٹ پون کمار گنگوار اور کیپٹن اپرنا رجت کوشک جائے وقوع پر پہنچے۔ تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
زیادہ تر ہلاک شدگان نارائنا گاؤں کے رہائشی
بتایا جاتا ہے کہ بولیرو میں سوار تمام افراد مرزا پور ضلع کے جگنا تھانہ حلقے کے نارائنا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میہر میں منڈن کی تقریب کے بعد واپس آرہے تھے۔ آلٹو کار کا ڈرائیور سون بھدر کا رہنے والا تھا۔ ٹرک کے ہیلپر اور ڈرائیور کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔
راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری
پولیس سپرنٹنڈنٹ اپرنا رجت کوشک نے بتایا کہ حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر بھی شدید زخمی ہوئے، جن میں سے ہیلپر کو ٹرک کے کیبن سے بچا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وارانسی-ریوا (مدھیہ پردیش) ہائی وے پر لمبا ٹریفک جام لگ گیا۔ پولیس اور مقامی دیہاتیوں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے رات گئے تک امدادی کارروائیاں جاری رکھیں۔ مدھیہ پردیش سے آنے والی ان گاڑیوں کے درمیان تصادم نے حفاظتی انتظامات پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
مرزا پور پولیس سپرنٹنڈنٹ اپرنا رجت کوشک نے بتایا کہ ٹرک نے کاروں کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ تصادم کے باعث کاروں میں آگ لگ گئی اور نتیجتاً 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ٹریفک بحال ہو گئی ہے۔ متاثرین کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پہلی نظر میں، ٹرک کی بریکس فیل پائی گئی ہیں۔
