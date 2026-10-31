آندھرا پردیش: اننت پور کے اسکول میں دسویں جماعت کی طالبہ پر آرے سے لرزہ خیز حملہ، حالت نازک
وزیراعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پولیس حکام کو ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت دی۔
Published : October 31, 2026 at 8:46 PM IST
اننت پور: آندھرا پردیش کے ضلع اننت پور کے منڈل راپتھادو میں واقع ایک ضلع پریشد ہائی اسکول میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے دسویں جماعت کی طالبہ پر برقی آرے (چین سا) سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ حملے کے نتیجے میں طالبہ کے چہرے، سر اور کمر پر گہرے زخم آئے ہیں۔ حملہ آور اس وقت کلاس روم میں داخل ہوا جب ٹیچر کلاس لے رہے تھے، اور اس نے دیگر طلبہ کی موجودگی میں ہی طالبہ کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔
حملہ آور کو روکنے کی کوشش کے دوران ایک اور طالبہ بھی زخمی ہو گئی۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا متاثرہ طالبہ کو فوری طور پر قریبی اننت پور سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز اس کی سرجری کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے اسکول میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ بعض طلبہ اور اساتذہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے وسیع پیمانے پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
خبر رساں ادارے اے این آئی کے مطابق، اننت پور کے ڈی ایس پی اشون منی دیپ کاکومانو نے بتایاکہ "ضلع اننت پور کے راپتھادو میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول میں دسویں جماعت کی طالبہ پر حملے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ملزم نے اسکول کے کلاس روم کے اندر طالبہ پر آرے سے وحشیانہ حملہ کیا۔" وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو نے راپتھادو واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شدید زخمی طالبہ کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کیں اور پولیس حکام کو ملزم کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی ہدایت دی۔
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واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے ریاستی وزیر نارا لوکیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر لکھاکہ "کلاس روم میں اپنی چھوٹی بہن کو خون میں لت پت دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ اس درندے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔" حکمران جماعت تلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) سے تعلق رکھنے والی مقامی ایم ایل اے پریتالا سنیتا نے اسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں سے ملاقات کی اور طالبہ کی حالت دریافت کی۔ بعد ازاں متاثرہ بچی کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ نائیڈو سے فون پر گفتگو کی، جس پر وزیر اعلیٰ نے انہیں ہر ممکن سرکاری تعاون اور امداد کا یقین دلایا۔