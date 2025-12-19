لکھنؤ میں دسویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کر لی، خودکشی نوٹ نہ ملنے کے سبب موت کا معمہ حل نہیں ہو سکا

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 19, 2025 at 9:53 AM IST

4 Min Read
لکھنؤ: راجدھانی کے ناکہ تھانہ علاقے کے قائم کھیڑا میں 10ویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کر لی۔ سردی کی وجہ سے وہ اسکول نہیں گیا تھا۔ دوپہر کو گھر میں اس کی لاش مفلر سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس کے اہل خانہ اسے اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ جائے وقوعہ سے کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا جس سے معمہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔

ناکہ پولس اسٹیشن کے انسپکٹر شری کانت رائے نے بتایا کہ متوفی کی شناخت انش ورما (15) ولد گھنشیام ساکن کیام کھیڑا کے طور پر کی گئی ہے۔ طالب علم کی ہلاکت کے بعد اہل خانہ لاش اسپتال سے گھر لے گئے۔

خودکشی کے پیچھے محرک کا تعین، معلومات کی چھان بین

اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم قیام کھیڑا پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ جائے وقوعہ سے کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا۔ اس لیے پولیس خودکشی کے پیچھے محرک کا تعین کرنے کے لیے طالب علم کے موبائل فون اور دیگر معلومات کی چھان بین کر رہی ہے۔

مفلر کا استعمال کرتے ہوئے پھندے سے لٹکتے ہوئے دیکھا

اہل خانہ نے بتایا کہ انش ایک پرائیویٹ کالج میں دسویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بدھ کو شدید سردی کی وجہ سے انش اسکول نہیں گیا تھا۔ اس کے والد گھنشیام کام پر باہر گئے ہوئے تھے۔ جب اس کی ماں، سمیتا، اس دوپہر کو کمرے میں واپس آئی، تو اس نے انش کو مفلر کا استعمال کرتے ہوئے پھندے سے لٹکتے ہوئے دیکھا۔

موت کی خبر سن کر اہل خانہ سوگوار

کنبہ کے لوگ، اس کی ماں کے رونے کی آواز سن کر، انش کو پھندے سے نیچے اتار کر کے جی ایم یو ٹراما سینٹر لے گئے۔ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ انش کی موت کی خبر سن کر اہل خانہ سوگوار ہو گئے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

