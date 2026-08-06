پرتاپ گڑھ میں سو سال پرانا مکان زمین بوس، ایک ہی خاندان کے چھ افراد کی موت
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پورا خاندان سو رہا تھا۔ اس واقعے میں گھر کے صرف ایک رکن کی جان بچی۔
Published : August 6, 2026 at 10:12 AM IST
پرتاپ گڑھ: اترپردیش کے پرتاپ گڑھ میں جمعرات کی صبح سویرے ایک ایسا دردناک حادثہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو غم زدہ کر دیا۔ نگر کوتوالی علاقے کے مہولی گاؤں میں تقریباً 100 سال پرانا خستہ حال مکان اچانک زمین بوس ہو گیا۔ حادثے کے وقت پورا خاندان گہری نیند میں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان موت کے ملبے میں تبدیل ہو گیا اور ایک ہی خاندان کے چھ افراد کی دردناک موت ہو گئی۔ جب کہ خاندان کا ایک رکن معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔
رات کے دو بجے ہوا حادثہ
جانکاری کے مطابق، مہولی گاؤں کے رہائشی پرمود شریواستو کا مکان برسوں پرانا اور انتہائی خستہ حال ہو چکا تھا۔ جمعرات کی صبح سویرے تقریباً ایک سے دو بجے کے بیچ اچانک پوری عمارت اچانک منہدم ہو گئی۔ تیز دھماکے اور چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ موقعے پر پہنچے اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ اور انتظامی حکام امدادی اور بچاؤ ٹیم کے ساتھ موقعے پر پہنچے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے گھنٹوں جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کے بعد ملبے میں دبے لوگوں کو باہر نکال کر ضلع اسپتال بھیجا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے چھ افراد کو مردہ قرار دے دیا۔
رات 2:00 بجے پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ گرام مہولی کے پرمود کمار شریواستو کے گھر کی چھت گر گئی ہے جس میں کئی لوگ دب گئے ہیں۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں۔ موقعے سے سات زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جس میں سے 6 کی موت ہو گئی ہے۔ فی الحال پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔- آشوتوش مشر، سی او
پورا خاندان اجڑ گیا
ڈاکٹر نے اس حادثے میں پرمود شریواستو، ریتا شریواستو، نتن شریواستو، مادھوری شریواستو، مادھو اور ادوک کو مردہ قرار دے دیا۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو صدمے میں ڈال دیا۔ وہیں پرمود شریواستو کے بیٹے 28 سالہ امن خوش قسمتی سے بچ گئے۔ ان کی حالت معمول کے مطابق بتائی جا رہی ہے۔
"میں بھی ملبے میں دب گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں مٹی میں دبا ہوا تھا۔ خاندان کے لوگ بھی اس میں دبے ہوئے تھے۔ باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال پایا۔ آواز لگائی تو دوسرے خاندان کے لوگوں نے باہر نکالا۔ رات تقریباً 10:30 بجے سب سو گئے تھے۔ یہ واقعہ رات 1 سے 1:30 بجے کا ہے۔ ایک کمرے میں ہی سات لوگ سو رہے تھے۔"- حادثے میں محفوظ رہنے والے امن
سی ایم کا اظہار افسوس
اس دردناک حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ حکام کو موقعے پر پہنچ کر امدادی کاموں میں تیزی لانے اور زخمیوں کے مناسب علاج کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔
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