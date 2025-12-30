میسور، کرناٹک میں ڈکیتی: دس کروڑ روپے کے زیورات چوری، سی سی ٹی وی نے ڈاکوؤں کو کیا بے نقاب
زیورات لوٹنے والوں کی تلاش کے لیے پانچ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 5 انسپکٹرز شامل ہیں۔
Published : December 30, 2025 at 6:38 PM IST
میسور (کرناٹک): پولیس ٹیمیں کرناٹک کے میسور ضلع کے ہناسورا میں سونے کی دکان سے 10 کروڑ روپے کے 8 کلو سونے کے زیورات کی چوری کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ دکان کی مالک فاطمہ منزل کی شکایت پر ہنسورہ سٹی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
ڈاکو اتوار کی دوپہر 2:04 سے 2:09 بجے کے درمیان ضلع کے ہنسورہ شہر میں اسکائی گولڈ شاپ میں داخل ہوئے اور دکان کے ملازمین پر بندوق کی نوک جھونک کر صرف 5 منٹ میں تقریباً 8 کلو 34 گرام سونا اور ہیرے کے زیورات جن کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے۔ دکان کی مالک فاطمہ منزل نے اپنی شکایت میں درج ذیل کہا۔
پانچ خصوصی ٹیمیں تلاش کر رہی ہیں: زیورات لوٹنے والوں کی تلاش کے لیے ڈی وائی ایس پی کی سربراہی میں پانچ انسپکٹرز پر مشتمل پانچ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان ٹیموں نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ڈاکوؤں کے چہروں کی تصاویر حاصل کی ہیں۔ اس دوران ڈکیتی میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ اور طلائی زیورات والا بیگ دکان میں چھوڑ گئے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
پولیس ذرائع نے تصدیق کی کہ ڈاکو دو موٹر سائیکلوں پر آنے کی اطلاع ملنے پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ کچھ دور کھڑی ایک کار کا بھی معائنہ کیا گیا۔
میسور ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ وشنو وردھن نے سونے کی اس دکان کا دورہ کیا جہاں آج ڈکیتی ہوئی اور منیجر اور عملے سے انٹرویو لیا۔
اس کے علاوہ میسور کے ایس پی آفس میں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی پانچ ٹیموں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جہاں تمام تفصیلات حاصل کی گئیں۔
تحقیقات میں پیش رفت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس پی وشنو وردھن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ڈاکوؤں کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔